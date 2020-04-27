Возобновляются службы с прихожанами

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С понедельника богослужения в костелах с участием прихожан можно проводить ежедневно, кроме воскресенья, сообщает Литовская епископальная конференция. Но все же костелы должны будут ограничивать число прихожан.

«Верующие должны быть в защитных масках, а участникам службы следует соблюдать безопасное расстояние — 10 квадратных метров на одного человека. Если люди не помещаются в костеле, то на улице они также должны придерживаться безопасного расстояния, двух метров друг от друга», — говорится в распространенном сообщении Конференции.

На входе в костелы должны быть размещены дезинфекторы, во время службы все, кроме отправляющего службу священника, должны быть в масках.

Литовская епископальная конференция призывает верующих, которые входят в группы риска или у которых проявляются симптомы болезни, не ходить в костелы, а наблюдать за службами в интернете.

Между тем, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига обратился к людям старшего поколения, находящимся в зоне риска: “Обращаюсь к тем, кому 60 и старше. Приглашение на службы — точно не для вас. Со всем уважением к религиозным взглядам, вы должны оставаться дома”, — сказал Аурелиюс Верига. “Давайте будем ответственны и не будем спешить”, — добавил министр.