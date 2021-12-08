Музыкальная новинка

Возращение роковой «ВИА Гры» в новом клипе группы

Автор Эвелина Никанорова
Возращение роковой «ВИА Гры» в новом клипе группы
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Группа «ВИА Гра» представила клип на песню «Манекен». Режиссером экранизации выступил Алан Бадоев.

Клип вышел в лучших традициях коллектива – максимально откровенные наряды, обнажившие части тела певиц, и эротические танцы.

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