Что посмотреть

Возвращение культового сериала, непрощенная Сандра Буллок и другие горячие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Возвращение культового сериала, непрощенная Сандра Буллок и другие горячие премьеры в сети
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Жизнь кино (сериал, 1 сезон)

(документальный) с 6 декабря

NETFLIX

В этой коллекции визуальных повествований киноманы рассказывают о моментах из фильмов, которые поразили, изумили, ошеломили и навсегда изменили их.

Универ. 10 лет спустя (сериал, 1 сезон)

(комедия, мелодрама) с 6 декабря

Premier

Герои культового сериала возвращаются в новом сезоне! Прошло десять лет. Майкл, Варя, Антон, Кристина, Маша, Валя и Яна повзрослели и больше не живут в одном блоке общаги, но проблем у них меньше не стало. Они продолжают общаться и поддерживать друг друга в трудных жизненных ситуациях.

#СеняФедя (сериал, 5 сезон)

(комедия) на СТС с 6 декабря на more.tv с 7 декабря

СТС

more.tv

В новых сериях Сеня и Федя оставили фудтрак, чтобы открыть бургерную. На пути к кулинарному бизнесу двух друзей, их возлюбленных и папу Сени подстерегают пожары и взрывы, погони в компании оперативников, ограбление банка, поиски золота, загадочные лабиринты и многое другое.

Мир кентавров (мультсериал, 2 сезон)

(мультфильм, комедия) с 7 декабря

NETFLIX

Бесстрашная боевая лошадка стремится воссоединиться со своей всадницей. Ей потребуется пересечь причудливый мир, наполненный магией, приключениями и поющими кентаврами.

Экипаж 314 (сериал, 1 сезон)

(комедия) с 7 декабря

Okko

Сериал о трех сотрудниках патрульно-постовой службы из периферийного городка, которые выпутываются из самых сложных ситуаций. Зачастую, сталкиваясь с криминальным миром, им приходится действовать нестандартно, иногда даже парадоксально-тупо, нарушая закон.

Возвращение культового сериала, непрощенная Сандра Буллок и другие горячие премьеры в сети

Евгенич (сериал, 1 сезон)

(музыкальная комедия) с 9 декабря

Пятница!

Евгенич – знаменитый музыкальный продюсер, написавший в 1990-е несколько суперпопулярных хитов. Однако после скандальной выходки во время конкурса «Песня года» продюсеру пришлось покинуть музыкальный Олимп и скрыться в тени. Долгие годы о ним ничего не было слышно, однако спустя тридцать лет он вернулся, чтобы новые нетленки в исполнении звезд российского шоу-бизнеса снова звучали повсеместно. В главной роли лидер группы Руки Вверх – Сергей Жуков. Также в сериале снимаются: Ольга Бузова, Даня Милохин, Лолита Милявская, Михаил Галустян, Дима Билан и др.

Солдаут (сериал, 1 сезон)

(драма, комедия, музыка) с 9 декабря

Premier

Сериал о молодом рэпере в кризисе, который вместе с командой таких же сложных личностей должен за месяц записать альбом и собрать sold out, чтобы освободиться от лейбла и обеспечить себе будущее.

Парень из Асакусы (фильм)

(биография, драма) с 9 декабря

NETFLIX

Прежде чем обрести мировую славу, Такеши Китано был учеником у легендарного комика Фуками из Асакусы. Но с ростом его популярности звезда его наставника начала угасать.

Пространство (сериал, 6 сезон)

(фантастика) с 10 декабря

Amazon Prime Video

Группа радикалов нанесла сокрушительный удар по Земле, и теперь война развернулась широким фронтом по всей Солнечной системе. Шестой сезона станет для сериала последним.

Непрощенная (фильм)

(криминал, драма) с 10 декабря

NETFLIX

Женщина, осужденная за убийство, возвращается из тюрьмы в общество, не желающее ее простить, и отправляется на поиски младшей сестры, которую она была вынуждена оставить. В главной роли Сандра Буллок.

Дорога домой (мультфильм)

(мультфильм, приключения) с 10 декабря

NETFLIX

Группа смертельно опасных животных (во главе с местной знаменитостью, коалой по имени Милашка) сбегает из Зоопарка Австралии и направляется домой, а тем временем на них объявляют охоту.

Краш (фильм)

(комедия) с 10 декабря

START

В тихой подмосковной школе случился скандал. Во время онлайн-урока о поэзии Бродского у учеников на экранах начал мелькать дикпик. Консервативная директриса Лайма Олеговна, шокированная произошедшим, пытается выяснить имя хулигана. А тут еще и незаконная продажа фастфуда на территории школы, и внезапный приезд городской администрации. Репутация Лаймы и учебного заведения оказывается под угрозой, а поиски автора дикпика рискуют обернуться провалом. Фишка фильма в том, что он весь снят одним кадром.

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