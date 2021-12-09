Возвращение культового сериала, непрощенная Сандра Буллок и другие горячие премьеры в сети

Евгенич – знаменитый музыкальный продюсер, написавший в 1990-е несколько суперпопулярных хитов. Однако после скандальной выходки во время конкурса «Песня года» продюсеру пришлось покинуть музыкальный Олимп и скрыться в тени. Долгие годы о ним ничего не было слышно, однако спустя тридцать лет он вернулся, чтобы новые нетленки в исполнении звезд российского шоу-бизнеса снова звучали повсеместно. В главной роли лидер группы Руки Вверх – Сергей Жуков. Также в сериале снимаются: Ольга Бузова, Даня Милохин, Лолита Милявская, Михаил Галустян, Дима Билан и др.