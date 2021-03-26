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Возвращаются ограничения на передвижение по стране

Автор RUSRADIO LT 24

Возвращаются ограничения на передвижение по стране. Они вступят в силу уже завтра и продлятся до конца католической Пасхи – 6 апреля. 

Как и ранее, передвигаться можно на работу, к врачу, в аэропорт или из него. А также между городами и их кольцевыми районными самоуправлениями. 

Перед тем, как отправиться в дорогу, полиция призывает жителей страны проконсультироваться с ней по телефону. Как соблюдаются ограничения на передвижение, полиция будет проверять уже обычными методами – дежуря на мобильных и стационарных КПП. Особенно в курортных зонах. 

Кроме того, полиция уделит внимание возможным другим нарушениям правил карантина. В частности – собраниям молодежи большими группами. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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