Listen to «Возвращаться в офисы или нет — должны решить руководители предприятий» on Spreaker.

Премьер-министр на прошлой неделе рассказал, что с 18 мая офисные работники могут возвращаться на работу. Это касается как государственного сектора, так и частного.

Однако Саулюс Сквернялис обратил внимание на то, что офисные работники по-прежнему могут работать на “удаленке”. Такая возможность есть, и руководство должно в первую очередь организовать бесперебойную и безопасную работу сотрудников.

В случае если руководство компании или государственного учреждения решит организовывать работу в офисе, надо будет придерживаться всех мер безопасности: дезинфицировать помещение, пользоваться средствами защиты и гигиены, проветривать помещение, соблюдать дистанцию. Руководитель кабмина отметил, что такие требования сохранятся долго, пока не найдутся иные решения. Он напомнил, что в двухлетней стратегии борьбы с коронавирусом правительство предусмотрело необходимость максимально обезопасить людей из группы риска.

В соответствии с этой стратегией распределение людей по группам риска будет проводиться, исходя из индивидуального и социального риска. Уровень индивидуального риска — это риск осложнений конкретного человека в случае заболевания коронавирусом. Социальный риск зависит от контактов человека с людьми из группы высокого риска, с инфицированными (или возможно инфицированными) людьми, а также от большого количества контактов. Все это вызывает риск заболевания.

Проще говоря: будут учитывать ваши болезни, возраст, круг общения и возможные контакты.

Устанавливаются три степени риска, и правительство считает, что чем уровень риска выше, тем интенсивнее должны быть средства защиты. Для людей из группы небольшого риска требований меньше.

Для контроля над заболеваемостью периодически и выборочно будут проверять на наличие COVID-19 те или иные группы людей, пересматривать модель предоставления услуг здравоохранения, обеспечивать производство средств личной защиты на местном рынке, защищать лиц, входящих в группы риска.