Возврат денег за поездки и за билеты на мероприятия

На одном из новостных порталов Литвы появилась новость о том, что многие жители сообщают, что туроператоры не возвращают им денег за поездки, которые не состоялись из-за карантина. Мотивируют они это тем, что жителям придётся ждать до конца карантина. Аналогичная ситуация наблюдается и в секторе развлекательных мероприятий, где организаторы концертов и прочих мероприятий таким же образом мотивируют свой отказ возвращать деньги. Информационная служба RUSRADIO LT обратилась за комментарием в государственную Службу защиты прав потребителей, чтобы выяснить, кто в этой ситуации прав и кто виноват. Комментарий представителя этого учреждения Наталии Ярмулкович:

На самом деле государственная Служба защиты прав потребителей получила немало жалоб от людей как по поводу отменённых мероприятий, так и по поводу отменённых туристических поездок. По поводу отменённых туристических поездок поступило более 200 жалоб, тогда как по поводу отменённых мероприятий чуть больше 40. В первую очередь, мы рекомендуем людям следить за информацией относительно отменённых или перенесённых мероприятий, а также возврата денег. Во всех случаях предлагаем оценить возможности принять участие в мероприятии позже, когда оно будет перенесено на другую дату по окончании карантина, возможно, принять другое предложение от организаторов, например, посмотреть мероприятие виртуальным способом. Точно так же и в ситуации с туристическими компаниями. Для начала мы посоветовали бы искать альтернативный выход из ситуации, и только в крайнем случае требовать возврата денег. Напомним, что у потребителя есть право просить вернуть деньги за услугу, если предложенные поставщиком услуг альтернативные варианты его не устраивают. Однако в этом случае необходимо иметь ввиду, что у поставщика услуг есть право не возвращать деньги до тех пор, пока не закончатся обстоятельства непреодолимой силы. Это значит, что пока карантин продолжается, то, и поставщик услуг, к сожалению, может не возвращать деньги и вся процедура может затянуться. Поэтому потребителям стоит оценить и такой фактор и быть благожелательными. Если всё же с поставщиком услуг договориться не получается, то мы рекомендуем потребителям обращаться в Службу защиты прав потребителей. Необходимо будет подать заявление и пристегнуть к нему копию обращения к поставщику услуг, копию его ответа на обращение, если этот ответ был получен, копию документа, подтверждающего, что деньги за услугу были заплачены, и любые другие доказательства. Также рекомендуем следить за информацией, публикуемой на странице государственной Службы защиты прав потребителей vvtat.lt.