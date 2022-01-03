Впереди – Праздник Трех Королей и православное Рождество

Основные рождественские и новогодние праздники уже позади, но нам предстоит увидеть еще одно красочное событие. В четверг, 6 января, по Старому городу столицы прошагают трехметровые фигуры Трех Волхвов – Каспара, Мельхиора и Бальтазара.

В 16:30 процессия двинется от Святых ворот в сторону Кафедральной площади. По пути волхвы будут желать жителям и гостям столицы удачного нового года. Сопровождать «Трех королей» будет легендарный хор Ąžuoliukas.

Когда же процессия доберется до Кафедральной площади, можно будет послушать самые красивые рождественские песнопения. Среди них – «Тихая ночь», ставшая настоящим гимном Рождества Христова.

Как рассказывают справочники, история создания этого произведения такова. Дело происходило в Австрии. 24 декабря 1818 года Йозеф Мор, священник церкви Святого Николая в Оберндорфе, пришёл к органисту и композитору Францу Груберу с текстом «Тихой ночи» и попросил его сочинить рождественский гимн. Грубер сочинил музыку. И уже в тот же день Мор и Грубер вдвоем исполнили «Тихую ночь» на полуночной мессе.

Ну а концерт на столичной Кафедральной площади начнется в 17:00. На нем, кроме уже названного гимна Рождества, прозвучат и другие произведения. Например, гимны патриарха литовской музыки Юозаса Науялиса «Тихая ночь» и «Радуйся, Иисус родился».

После завершения концерта Трех Королей еще можно будет встретить в 18:00 на семейном празднике «Будь здорова, Рождественская елочка» в Вильнюсском Доме учителя.

Наконец, шествие Трех Королей в четверг пройдет и в Каунасе. Процессия прошагает от Каунасского костела Св. Архангела Михаила по Лайсвес аллее до городского самоуправления. Начало шествия в 16:30.

А уже в пятницу, 7 января, Рождество Христово будут праздновать православные христиане Литвы.