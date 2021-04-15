Впервые создана «паучья музыка». Она из колебаний паутины

Учёные из Массачусетского технологического института представили «паучью музыку». Для ее создания они преобразовали колебания паутины в мелодию.
Учёные создали 3D-скан паутины, а затем преобразовали полученные структуры в музыку. По сути, каждой паучьей нити они задали свой частотный диапазон в зависимости от длины и натяжения. В итоге получилась «монументальная вибрация тысяч струн с самыми неожиданными эффектами».
Исследователи объяснили, что пауки живут в окружении вибрирующих струн. Они плохо видят, поэтому ощущают свой мир через вибрации.
Сама музыка звучит немного запутанно и беспорядочно. Однако ученые собираются использовать её, чтобы попробовать управлять поведением пауков. «Теперь мы пытаемся сгенерировать синтетические сигналы, чтобы говорить на языке пауков», — отметили учёные.
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