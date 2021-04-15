Новости Паутина

Впервые создана «паучья музыка». Она из колебаний паутины

Автор Эвелина Никанорова 25
Впервые создана «паучья музыка». Она из колебаний паутины

Учёные из Массачусетского технологического института представили «паучью музыку». Для ее создания они преобразовали колебания паутины в мелодию.

Учёные создали 3D-скан паутины, а затем преобразовали полученные структуры в музыку. По сути, каждой паучьей нити они задали свой частотный диапазон в зависимости от длины и натяжения. В итоге получилась «монументальная вибрация тысяч струн с самыми неожиданными эффектами».

Исследователи объяснили, что пауки живут в окружении вибрирующих струн. Они плохо видят, поэтому ощущают свой мир через вибрации.

Сама музыка звучит немного запутанно и беспорядочно. Однако ученые собираются использовать её, чтобы попробовать управлять поведением пауков. «Теперь мы пытаемся сгенерировать синтетические сигналы, чтобы говорить на языке пауков», — отметили учёные.

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