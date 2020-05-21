Listen to «Врач-эпидемиолог: надо просто соблюдать требования карантина и не переживать без повода» on Spreaker.

Третий месяц мы надеемся на то, что статистика покажет: коронавирус отступил навсегда. Однако, к сожалению, пока такой информации нам никто предоставить не может. Более того, по-прежнему приходится слышать о каких-то новых местах заражения. О том, что вирус был обнаружен у работника того или иного магазина. Или водителя общественного транспорта. Или у человека после посещения парикмахера. Как защищаться и от вируса, и от подобной информации? Надо ли нам еще больше переживать в таких случаях? С этим вопросом мы обратились к специалисту, врачу-эпидемиологу Национального центра общественного здоровья Литвы Наталье Абрамовой. Здравствуйте!

— Здравствуйте! Нет, еще больше переживать, естественно, не надо. И, в принципе, надо знать каждый случай — произошло ли заражение в магазине или работник магазина мог получить инфекцию в любом другом месте. Если, допустим, единичный случай, то никто не сможет доказать, где он получил заражение — на месте работы или где-то в другом месте. Опасность — ну, как и везде, я считаю, — как в транспорте, так и в магазинах фактически риск заражения одинаковый, ничего особенного там нет. И если соблюдать все предлагаемые меры, то я не считаю, что большой риск. Потому что смотрю — в основном, в больших магазинах — соблюдаются все правила, есть правильно оборудованные кассы, выдерживается расстояние между покупателями, используются защитные — или маски, или респираторы, — кто что имеет. И, в принципе, охрана следит за этим, делает замечания, если люди не используют. Ну вот немножко есть такое дело — в маленьких магазинах я видела, что продавец, которая обслуживает, не работает за прилавком, а стоят два [аппарата] самообслуживания. Расстояние между посетителями, конечно же, не выдерживается, поэтому вот в таких случаях надо каждому руководителю просто — реально, разумно — все определить. Да, еще что. Вот в магазинах я чаще вижу, но тоже довольно редко. А в транспорте — еще реже. Использование дезинфектантов. Они есть, но, к сожалению, вот по моим наблюдениям — не много людей, входя или выходя, дезинфицируют руки.

— А что касается посещения парикмахерских? Сохраняется ли вирус на волосах?

— Мастер, как бы, должен в перчатках работать. Используют защитные средства — респираторы или маски, руки в перчатках, дезинфектанты. Но есть такие данные, да, что могут быть. Поэтому, допустим, когда мы работаем в очагах или вот в лечебных учреждениях, то — закрываются волосы.