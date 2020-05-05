Врач-эпидемиолог: ситуация меняется постоянно, но пока — в лучшую сторону

Сегодня мы пригласили к беседе врача-эпидемиолога Национального центра общественного здоровья Литвы Наталью Абрамову.

— Наталья, здравствуйте!

— Здравствуйте.

— Наш первый вопрос — о том, какая ситуация с вирусом складывается на сегодняшний день в нашей стране на основании той информации, которой владеют специалисты.

— По моим ощущениям — довольно спокойная ситуация. Мы все так считаем, кто постоянное наблюдение ведет за ситуацией. В принципе, мы ожидали хуже. За вчерашний день 9 случаев новых только. Вообще, все результаты мы будем иметь, когда закончится эпидемия, тогда вот все будет собрано, окончательно выбраны контингенты, которые обследовались, и проведен анализ.

— Как вы полагаете — то, что у нас, к счастью, довольно спокойная ситуация с коронавирусом, — это вовремя принятые меры, или просто сейчас сезон уже изменился?

— Я думаю, что меры. Потому что, в принципе, вы себе не можете представить объема работы, которую проделали все службы. Буквально все. Очень много добровольцев, которые участвуют, и студенты, и наша служба, и лечебники, и самоуправления. Уже только слепой не увидит и глухой не услышит, по-моему, о профилактических мерах — как нужно вести себя в магазинах, в общественных центрах, на улице. Поэтому я считаю, что очень большая работа сделана. Это, конечно, эффект дает.

— Скажите, пожалуйста, со смягчением карантина люди начинают больше выходить на улицу, больше контактировать, чувствовать себя спокойнее. Обманчиво ли это спокойствие, или можно уже немножко расслабиться?

— Успокаиваться и расслабляться не стоит. Мы посмотрим, как вот пойдет ситуация. Если вдруг пойдет рост количества заболеваний, то это покажет, как дальше быть, насколько ужесточать или ослаблять карантинные мероприятия. Хочу только добавить в отношении очень пожилых людей. Потому что я пересмотрела все случаи смерти, и, в принципе, 87% — это люди старше 65 лет, а в основном — старше 75 лет. При любой инфекции, при том же гриппе, это — самая поражаемая группа населения. И поэтому вот в отношении этих людей все-таки надо еще пока очень быть осторожными в общении.

— Как врач-эпидемиолог, как вы думаете, есть ли надежда, что с наступлением лета вирус начнет отступать?

— Прогноз такой — да, что должна на спад пойти эпидемия. Если ожидается подъем — то где-то осенью, возможно. Говорят специалисты, что вирус не очень любит жаркую погоду, поэтому вот и прогнозируется, что должен быть спад.

— А смогут ли состояться летом детские лагеря?

— Пока, я думаю, трудно сказать. Вот посмотрим, как сейчас будет постепенно меняться ситуация. Если будет идти уменьшение-уменьшение-уменьшение, я думаю, что возможно. Все зависит от ситуации — она меняется постоянно. Но пока — в лучшую сторону.