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Врач перечислила вредные для здоровья маринады для шашлыка

Автор Эвелина Никанорова 25
шашлыки

Врач-диетолог Ирина Морозова рассказала, какие маринады для шашлыка являются одними из самых вредных для здоровья.

По словам врача, навредить организму может не только несвежее мясо, но и маринад, который используется для его приготовления. В частности, одними из самых опасных, по словам врача, являются маринады с майонезом и уксусом.

Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье” — предупредила Морозова.

Дело в том, что в процессе термической обработки майонез склонен выделять жир и прочие вещества, которые негативно влияют на работу ЖКТ. Вреден и уксус. Врач отметила, что частое употребление этого продукта чревато проблемами с почками. Не стоит в качестве маринада использовать и кефир, так как он ограничивает усваиваемость белка и железа.

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