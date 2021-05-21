Врач перечислила вредные для здоровья маринады для шашлыка

По словам врача, навредить организму может не только несвежее мясо, но и маринад, который используется для его приготовления. В частности, одними из самых опасных, по словам врача, являются маринады с майонезом и уксусом.

“Это едва ли не худший вариант для тех, кому дорого здоровье” — предупредила Морозова.

Дело в том, что в процессе термической обработки майонез склонен выделять жир и прочие вещества, которые негативно влияют на работу ЖКТ. Вреден и уксус. Врач отметила, что частое употребление этого продукта чревато проблемами с почками. Не стоит в качестве маринада использовать и кефир, так как он ограничивает усваиваемость белка и железа.

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