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Врачи запретили американцам целовать куриц

Автор Эвелина Никанорова 15
Врачи запретили американцам целовать куриц

Врачи из центра по контролю и профилактике заболеваний США запретили американцам целовать куриц. Все дело во вспышке сальмонеллеза.

Так, согласно опубликованным BBC данным, граждан Соединенных Штатов призвали ограничить поцелуи и прижимания куриц, цыплят и петухов к себе.

«‎При этих действиях микробы могут попасть в рот и вызвать заболевание»‎, — предупредили представители центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Помимо прочего порекомендовали американцам и воздержаться от взаимодействия с утками, даже если они кажутся здоровыми. Также в число рекомендаций вошло и тщательное мытье рук после контакта с птицами. Американцев попросили запретить и детям трогать птиц.

Известно, что на сегодняшний день число инфицированных сальмонеллезом в 43 штатах достигло 163 человек. По мнению властей, люди заражаются во время взаимодействия с живой домашней птицей.

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