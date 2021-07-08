Вредные привычки и серьезные болезни. Алкоголизм – что делать?

Вредные привычки и даже болезненные зависимости, алкоголизм. Что делать человеку, который попал в такую беду и никак не может из нее выбраться?

Цифры и факты

По данным ВОЗ, каждый пятый европеец в возрасте 15 лет и старше сообщает об эпизодическом употреблении больших доз алкоголя еженедельно (пять или более стандартных порций, или 60 г спирта за один раз).

В чем опасность такого поведения? Алкоголизм подкрадывается незаметно, но в конце концов полностью завладевает психикой человека. Эта болезнь непредсказуема. Сначала возникает мучительное влечение к спиртным напиткам, потом повышаются дозы, начинает преследовать утреннее похмелье. Позднее, когда организм истощен, алкоголику уже хватает минимального количества спиртного, чтобы почувствовать опьянение. На последней стадии ему становится все равно, в какое время суток пить, в каком месте и состоянии. При этом алкоголик, как правило, считает, что у него «все под контролем».

На заметку

Отрицание алкогольной зависимости — серьезная проблема. Существует термин — «анозогнозия», обозначающий отрицание болезни и отсутствие критики к своему состоянию, которые часто присущи алкогольно-зависимому.

Постоянное воздействие алкогольных токсинов разрушает психику и подрывает работу жизненно важных органов и систем организма. Чем дольше человек пьет, даже если это «безобидная» бутылка вина каждый вечер, тем легче появляется зависимость.

С чего начинается лечение алкоголизма: подготовительный этап

Зависимому человеку крайне трудно признать и сам факт своей болезни, и необходимость лечения. Беседа о том, что ему нужна помощь, может вызывать с его стороны жесткое неприятие. На уровне семейных скандалов такие вопросы не решаются — наоборот, проблема только усугубляется. Поэтому говорить с больным важные для него люди должны тактично и аргументированно, желательно – в присутствии психотерапевта и в спокойной обстановке, когда больной трезв. Спокойное изложение текущих и возможных проблем и дополнение рассказа конкретными примерами дадут больший эффект, чем манипуляции и угрозы. Если в ходе беседы алкоголик выражает согласие на оказание ему помощи, важно помнить, что оно довольно хрупко. Поэтому лечение лучше начинать сразу же, как только человек выразил готовность.

Всемирная организация здравоохранения определяет хронический алкоголизм как одну из форм наркозависимости, которая возникает у людей, постоянно принимающих алкоголь. Главные симптомы — психическая и физическая зависимость от постоянного, непрерывного или периодического потребления спиртных напитков с постепенным повышением переносимости (толерантности), наступлением абстинентного синдрома («ломки») при прекращении потребления и развитием психических и сомато-неврологических нарушений.

Симптомы алкогольной зависимости

Формирование патологического влечения к алкоголю, носящее навязчивый характер, признак снижения, а затем и утраты контроля за количеством употребляемого алкоголя.

Утрата защитного рвотного рефлекса, срабатывающего у здоровых людей при передозировках алкоголя. Как следствие — способность бесконтрольно принимать все бóльшие дозы спиртных напитков. Суточная доза может быть от 0,5 литра водки или других крепких напитков.

Провалы в памяти, когда алкоголик не может вспомнить отдельные детали и события, которые случились во время его алкогольного опьянения.

Астенический синдром: вялость, слабость, быстрая утомляемость, расстройство внимания, истощаемость интеллектуальных процессов и головные боли.

Нарастающие расстройства сна.

Абстинентный (похмельный) синдром: отечность, тахикардия, повышение давления, дрожание тела и конечностей (тремор), сухость во рту, головокружение, слабость, отсутствие аппетита, тошнота, диарея. При тяжелом похмелье могут возникать судорожные припадки.

Запои — безостановочное употребление больших доз алкоголя в течение нескольких суток, способное привести к тяжелой интоксикации организма.

Попутно наблюдаются признаки деградации личности: теряется воля, нарастает эгоизм, игнорируются потребности родных и близких.

Мышление становится однообразным, подчиненным алкогольной тематике, утрачиваются прежние интересы, снижается работоспособность. Алкоголик морально опускается, становится безразличен к своей внешности и социальному статусу, может совершать правонарушения.

У любого человека, злоупотребляющего алкоголем, всегда в той или иной степени присутствует энцефалопатия — токсическое поражение головного мозга.

Она проявляется провалами памяти, ухудшением внимания, снижением продуктивности, невозможностью выполнять сложную умственную деятельность и т.д.

Наш сегодняшний собеседник – врач-психиатр, директор организации Psichikos sveikatos iniciatyva Нийоле Гоштаутайте Миддтун. Вот что она рассказывает:

– Зависимости – болезни и расстройства – в Литве очень часты. К сожалению, в Литве кое-где употребление разных веществ очень велико. Самое частое употребляемое вещество из того, что вызывает зависимость, – алкоголь. Например, в 2020 году в стационаре, в Центре по лечению зависимостей, было почти 5 тысяч пациентов. А амбулаторно каждый год лечатся около 18-20 тысяч жителей Литвы. Так что эта болезнь встречается довольно часто.

Хорошая новость – в Литве действительно много бесплатной помощи тем, у кого есть болезненные зависимости. Она предоставляется в различных учреждениях. Основной метод лечения – программы продолжающегося присмотра либо консультации врача-психиатра или психолога, которые и помогают человеку начать менять свои привычки. Кроме того, назначаются эффективные лекарства. Или, как я уже и говорила, длительные или продолжающиеся лечебные программы. Это может быть реабилитационное окружение. В течение таких программ человек находится в другой среде продолжительное время, иногда – до года. Еще проводятся услуги по детоксикации. И есть еще одна услуга, тоже бесплатная, она появилась всего пару лет назад, – это услуга консультанта по зависимостям.

Кодирование – это шарлатанство, выманивание денег из людей, которые находятся в довольно безнадежной ситуации. Это – неэффективное средство. И зачастую вообще непонятно, что же такое, это кодирование. Раньше, какие-то 5-7 лет назад, кодированием занимались и государственные учреждения. Это было так называемое кодирование «торпедами», разными другими мистическими названиями. Однако в государственных лечебных учреждениях эта услуга как ненаучная и неэффективная теперь запрещена. А шарлатанов в Литве действительно много.

Чем был привлекателен этот метод? Тем, что человеку обещалось чудо. Что после одного раза, одного разговора, после показа одного какого-то средства или трюка человек должен был бы какое-то время не употреблять алкоголь. И не надо прикладывать никаких усилий, – ни родственникам, ни самому человеку – его поведение вдруг автоматически изменится. Как мы знаем, таких методов нет.

Зависимости – это излечимые болезни. Они могут прекрасно контролироваться и практически не оказывать влияния на жизнь человека. Можно ли излечить зависимость таким образом, чтобы человек и дальше мог употреблять алкоголь, но употреблять безвредно? На самом деле, выздоровление означает, что человек вещества, от которых он зависим, уже не употребляет, способен не употреблять. И эти его старания – не употреблять алкоголь – не оказывают большого влияния на его жизнь. Человек здоров, работоспособен и может жить обычной нормальной жизнью.

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