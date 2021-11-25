Вредные привычки и зависимости. Как понять, что есть проблема?

Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – зависимости. Как определить, есть ли у человека та или иная зависимость, и если да, то что делать? Наш собеседник – врач-психиатр Йонас Фугалис.

– Хотелось бы выделить два вида зависимостей. Первый – это поведенческая зависимость (как человек себя ведет). То есть эта зависимость – не от каких-то веществ. Это проявление такого поведения, которое вызывает зависимость. Например, азартные игры, эмоциональные зависимости, социальные сети. Зависимость может быть даже от работы. Другая группа – это зависимость от психоактивных веществ: от алкоголя и наркотиков. В клинической практике чаще всего люди обращаются за помощью с зависимостью от алкоголя. Дело в том, что последствия алкоголизма бывает тяжелее игнорировать, чем последствия других зависимостей, которые выражаются в сравнительно легкой форме. Например, зависимость от интернета. Очень-очень важно в этом месте подчеркнуть, что зависимость от алкоголя – это хроническая биологическая болезнь мозга. Это означает, что “употребляю” или “не употребляю” не является единственным симптомом. Особенно, если человек еще и говорит: я могу и не употреблять. Нет, это не симптом. Симптомы выражаются в поведении, которое часто имеет оттенки манипулирования, обмана и так далее.

Если говорить о количествах алкоголя, то для каждого человека то количество алкоголя, от которого может образоваться зависимость, сугубо индивидуально. Поэтому один из самых главных признаков, на которые обязательно нужно было бы обратить внимание, – это вызывает ли употребление алкоголя негативные последствия. Не СКОЛЬКО употребляю, а КАК. Случается, что человек употребляет алкоголь даже независимо от этих негативных последствий. А их спектр широк – от эмоциональных проблем до проблем со здоровьем. Это может быть, например, нарушение отношений с близкими людьми. Или другие эмоциональные проблемы – бессонница и т.п. Если человек все еще не может остановиться, даже невзирая на серьезные последствия, тут должен появиться большой восклицательный знак. Зависимому человеку надо обязательно решить вопрос: может быть, мне уже достаточно?

Тут хочется сказать, что в жизни существует только один человек, которого мы можем изменить, – это мы сами. Если другой человек не хочет обращаться за помощью, у нас нет никаких шансов. Можно поддержать человека эмоционально или предложить ему помощь. Если он обращается за советом, нужно порекомендовать не бояться обратиться к психиатру. Ведь есть специальные программы – например, «12 шагов Миннесоты» или группы «анонимных алкоголиков». Они очень эффективны, если человек хочет получить помощь.

Если обращаются близкие люди, родственники, вместо зависимого, то здесь я вижу два импульса. Первый импульс – это желание спасти зависимого человека. Заказать для него детоксикацию, вызвать врача, позвонить на работу. Сказать, что заболел. Как-то прикрыть его, что ли. То есть, «игнорировать белого слона в комнате». На самом деле, так спасать человека не стоит, потому что это получается медвежья услуга. Другой импульс, который возникает у людей, сталкивающихся с зависимостью у близких, – это давление. Или контроль. Например, когда от него прячут бутылки где-то дома и т.п. Эти вещи тоже однозначно ухудшают ситуацию, и тоже делают медвежью услугу.

Какие бывают зависимости?

Сколько видов зависимости мы сможем назвать, если нас попросят это сделать? Наверное, всего несколько. Специалист уже назвал зависимость от алкоголя, наркотиков, азартных игр. Оказывается, одна из известных нам, но довольно молодых зависимостей носит название номофобия.

Знаете что это такое? Это зависимость от телефона. Точнее – боязнь остаться без него: «no-mobile-phone phobia». Наш мозг получает огромное количество информации – с разных сайтов или из соцсетей – и мы уже не можем существовать без этого. Начинаем скучать по этой перенасыщенности, испытывать зависимость. Говорят, в Китае уже существуют реабилитационные центры для номофобов. А лечат их там… трудотерапией. И учат различать источник зависимости: чего хочу именно Я, а чего – моя внутренняя болезнь.

Есть, конечно же, телезависимость. Но по объективным причинам она сейчас менее распространена. Есть шопоголизм – тоже определенная форма зависимости. Есть зависимость от другого человека, от еды, и еще много-много всего, от чего бывает трудно отказаться.

Как справиться?

В большинстве случаев психологи бывают единодушны. Первый, и самый важный, этап – признать свою зависимость. Ведь очень многие не идут дальше этого пункта.

Второй пункт – постараться решить, насколько серьезна ситуация. Сможет ли человек справиться с ней самостоятельно, или без помощи специалиста уже не обойтись.

Психологи приводят пример: у каждого из нас есть зависимости. Ведь мы не можем прожить без воды, воздуха, пищи. А есть зависимости, которые приходят к нам уже из социума. Взять тот же шопоголизм, или курение. К счастью, у нас есть и умение анализировать. Например, кому выгоден наш шопоголизм? Вряд ли нам самим. Какое влияние на нашу жизнь оказывает алкоголь или сигареты?

Если работать над своими зависимостями с психологом, а в более сложных случаях – с врачом-психиатром, а параллельно и самому прикладывать усилия, то обязательно все получится.