Вручены награды лучшим стартапам столицы

Агенство «Go Vilnius» на виртуальной церемонии «Стартапом года» признало платформу обмена новостями «Qoorio».

Платформа «Qoorio» позволяет встречаться для обмена информацией с выбранным человеком.

В этом году учередили новую номинацию «Лучший ответ COVID-19». Победителем стал стартап «Mindletic». Данное приложение помогает поддерживать хорошее эмоциональное состояние.«Mindletic» предлагает пользователям разные занятия – от дыхательных упражнений до анонимных бесед с людьми или специалистами.

Приз «Рост года» вручили торговой марке «Pixevia» , которая в прошлом году в Вильнюсе открыла первый в Европе управляемый искусственным интелектом магазин.

Новичек года – стартап «Ligence», предложивший решения, которые позволяют сократить процедуры ультразвукового исследования сердца от получаса до 5мин.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.