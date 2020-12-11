Новости Паутина

Вручены награды лучшим стартапам столицы

Автор RUSRADIO LT 30
Вручены награды лучшим стартапам столицы

Агенство «Go Vilnius» на виртуальной церемонии «Стартапом года» признало платформу обмена новостями «Qoorio».

Платформа «Qoorio» позволяет встречаться для обмена информацией с выбранным человеком.

В этом году учередили новую номинацию «Лучший ответ COVID-19». Победителем стал стартап «Mindletic». Данное приложение помогает поддерживать хорошее эмоциональное состояние.«Mindletic» предлагает пользователям разные занятия – от дыхательных упражнений до анонимных бесед с людьми или специалистами.

Приз «Рост года» вручили торговой марке «Pixevia» , которая в прошлом году в Вильнюсе открыла первый в Европе управляемый искусственным интелектом магазин.

Новичек года – стартап «Ligence», предложивший решения, которые позволяют сократить процедуры ультразвукового исследования  сердца от получаса до 5мин.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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