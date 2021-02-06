Все, что важно знать при планировании отпуска

Министерство соцзащиты и труда сообщает, что важно знать при планировании отпуска.

Минимальный ежегодный отпуск – 20 рабочих дней в год

или 24 р. д., если вы работаете 6 дней в неделю

Одна из частей отпуска в году должна продолжаться не менее 10 рабочих дней

или 12 р. д., если вы работаете 6 дней в неделю

Праздничные дни в период отпуска не включаются

При устройстве на новую работу первый отпуск обычно предоставляется после 6 мес.

Работодатель может отправить сотрудника в отпуск и раньше, и обязан это сделать, если за отпуском обращается беременная, недавно родившая женщина, отец новорожденного или сотрудник, который в скором времени станет отцом, а педагогам школ первый отпуск предоставляется в период школьных каникул.

К отпуску можно “добавить” выходные, нерабочее время или праздничные дни, которые работник провел в командировке.

Если на рабочем месте работает менее 10 сотрудников, ежегодный отпуск предоставляется по соглашению сторон, без применения приоритетного порядка.

Можно не предоставить ежегодного отпуска, если сотрудник работает менее года, но обязательно заплатить компенсацию.

Весь отпуск, или его часть, утрачивается, если прошло более 3 лет с момента получения права на него.

за исключением случаев, когда сотрудник фактически не мог им воспользоваться, или по другим объективным причинам.

Запрещается заменять отпуск денежной компенсацией

исключение – когда при увольнении с работы остается неиспользованный ежегодный отпуск.

Отпускные выплачиваются в последний рабочий день перед отпуском.

Преимущество на отпуск имеют:

беременные или сотрудники, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 3 лет;

сотрудники, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 14 лет, или ребенок с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет;

сотрудники, у которых есть двое и более детей;

сотрудники, который за последний год отдыхали менее 10 р. д.;

сотрудники, у которых есть неиспользованный отпуск за прошлые годы.

Отпуск должен быть предоставлен, если обращается:

сотрудник перед отпуском по беременности и родам или после него;

отец в период отпуска по беременности и родам матери их ребенка, или после него;

сотрудник, который одновременно обучается и работает;

сотрудник, который осуществляет уход за больным членом семьи, и с ограниченными возможностями.

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