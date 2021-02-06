Все, что важно знать при планировании отпуска

Министерство соцзащиты и труда сообщает, что важно знать при планировании отпуска.
Минимальный ежегодный отпуск – 20 рабочих дней в год
- или 24 р. д., если вы работаете 6 дней в неделю
Одна из частей отпуска в году должна продолжаться не менее 10 рабочих дней
- или 12 р. д., если вы работаете 6 дней в неделю
Праздничные дни в период отпуска не включаются
При устройстве на новую работу первый отпуск обычно предоставляется после 6 мес.
- Работодатель может отправить сотрудника в отпуск и раньше, и обязан это сделать, если за отпуском обращается беременная, недавно родившая женщина, отец новорожденного или сотрудник, который в скором времени станет отцом, а педагогам школ первый отпуск предоставляется в период школьных каникул.
К отпуску можно “добавить” выходные, нерабочее время или праздничные дни, которые работник провел в командировке.
Если на рабочем месте работает менее 10 сотрудников, ежегодный отпуск предоставляется по соглашению сторон, без применения приоритетного порядка.
- Можно не предоставить ежегодного отпуска, если сотрудник работает менее года, но обязательно заплатить компенсацию.
Весь отпуск, или его часть, утрачивается, если прошло более 3 лет с момента получения права на него.
- за исключением случаев, когда сотрудник фактически не мог им воспользоваться, или по другим объективным причинам.
Запрещается заменять отпуск денежной компенсацией
- исключение – когда при увольнении с работы остается неиспользованный ежегодный отпуск.
Отпускные выплачиваются в последний рабочий день перед отпуском.
Преимущество на отпуск имеют:
- беременные или сотрудники, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 3 лет;
- сотрудники, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 14 лет, или ребенок с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет;
- сотрудники, у которых есть двое и более детей;
- сотрудники, который за последний год отдыхали менее 10 р. д.;
- сотрудники, у которых есть неиспользованный отпуск за прошлые годы.
Отпуск должен быть предоставлен, если обращается:
- сотрудник перед отпуском по беременности и родам или после него;
- отец в период отпуска по беременности и родам матери их ребенка, или после него;
- сотрудник, который одновременно обучается и работает;
- сотрудник, который осуществляет уход за больным членом семьи, и с ограниченными возможностями.