Все, что вы хотели узнать о прививках. Комментарий специалиста

У нас на связи – директор Департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Литвы Аудрюс Шчепонавичюс.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Мы бы хотели поговорить с вами на тему прививок. Первый мой вопрос – скажите, кто все-таки может и имеет право сделать прививку в нашей стране?

– В первую очередь, – это врачи, медсестры и персонал медицинских учреждений. Потом – дома по уходу. Жители, которые живут в домах по уходу, и персонал, который там обслуживает этих жителей. И сейчас, когда эти две группы заканчиваем вакцинировать, начинаем вакцинировать работников школ и дошкольных учреждений, которые имеют контакты с детьми. И когда заканчиваем эту группу, начинаем жителей, которые по возрасту 80 лет и старше. И потом 75 лет и старше, 65 лет и старше. Вот начинаем с самых возрастных групп, 80 и старше, – такая очередь утверждена. И когда заканчиваем эти группы, тогда уже вакцинируются жители, которые принадлежат к государственным службам, которые должны обеспечивать всех граждан. Важные профессии. И когда закончим эту группу, тогда все остальные – 65 лет и моложе, люди уже могут получить вакцинацию.

– Хорошо. Можем на сегодняшний день просто себе представить ситуацию – мы каждым получаем информацию, что всё больше и больше Литва получит прививок. Ваша сегодняшняя информация говорит, когда сможет остальная часть страны вакцинироваться? Мы говорим про лето, мы говорим до лета, в конце лета? Какой сегодняшний прогноз?

– Ну, наша цель такая, что до середины июля вакцинировать 70% популяции, – такая цель. Но это зависит от того, насколько мы получим вакцин. Сейчас уже договоры с компаниями, которые производят вакцины. Это AstraZeneca, Pfizer и Moderna. С другими компаниями уже договоры есть. Есть договоры на 9 млн доз. Но 70% популяции – то нам надо 4 млн доз, потому что две дозы на одного человека вакцинируется. То есть, если мы хотим достичь своей цели, нам надо 4 млн доз вакцин. И сейчас эта доставка вакцин пока недостаточная, но каждую неделю увеличивается. И вот в конце этой недели уже получим первые дозы AstraZeneca вакцины – третья вакцина, которая в Литве уже появляется. И надеемся, что эти графики будут увеличиваться. И в феврале уже у нас есть прогноз, что будем около 60 тыс. доз в неделю, а с марта и апреля – уже до 160 тыс. доз в неделю будем получать, и будем вакцинировать. Тогда уже начнется та самая массовая вакцинация. Самые большие группы вакцинации, которые мы имеем, – это люди 80 лет и старше, и по возрастным группам. В каждой возрастной группе у нас почти по 150 тыс. жителей.

– Ну, то есть, на самом деле, оптимистично звучит. Давайте я немножко как бы два вопроса в один объединю. Можно ли прививаться переболевшим COVID-19, да? И второй вопрос: можно ли вакцинироваться при наличии антител? Ну потому что бывает ситуация, когда антитела появились после того, что ты болел. А бывает, что ты не болел, а антитела у тебя есть.

– Да, после болезни нельзя вакцинироваться три месяца, после поставленного диагноза. И после трех месяцев уже можно проверить, какой иммунитет, какой титр антител, и тогда уже можно вакцинироваться. А можно ли вакцинироваться при наличии антител, – то если антитела найдены, иммуноглобулин G такой, тогда после 60 дней только можно вакцинироваться. В общем, и после болезни, и после обнаружения антител в организме откладывается вакцинация.

– Да, но, по крайней мере, на потом она возможна. И это тоже важно – то есть, эти люди не останутся без прививок.

– Да, потом возможна.

– И, наверное, последний вопрос сегодня будет. Знаете, как этот бегемотик, который боялся прививок, и вы могли бы просто объяснить людям, как выглядит вот эта вакцина? Вот что это за процедура? Это какая-то специальная тяжёлая неподъемная процедура? Как делается прививка от COVID-19? Вот эти две прививки по тем вакцинам, которыми мы сейчас пользуемся в стране.

– Да, процедура очень несложная. Прививка, 1 мл вакцины, вводится в мышцу плеча, и это очень быстро делается – где-то посчитали, что до одной минуты. Потом просто мы сейчас разрабатываем, как люди могут регистрироваться на эту вакцинацию. Это тоже несложно – можно или позвонить в регистратуру, или самому зарегистрироваться по интернету, есть сайты. Сама прививка очень простая, и потом это всё вводится в электронную систему здоровья. И мы знаем, сколько людей вакцинировано каждый день, и сейчас каждый житель Литвы может тоже найти эту информацию. Сколько уже вакцинировано, сколько мужчин, столько женщин, сколько врачей, сколько других групп – это тоже можно найти в интернете.

– И в завершение, совсем завершение, – правильно ли я понимаю, что лучше всего о прививке посоветоваться со своим лечащим врачом?

– Да, конечно. Лечащий врач лучше всех знает своих пациентов. Он может посоветовать, и по состоянию здоровья, надо или не надо, или попозже эту прививку сделать. Но – да, главный в этой системе – это семейный врач.