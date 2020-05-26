Listen to «Все на борьбу с борщевиком Сосновского! Только осторожно» on Spreaker.

Как обычно, весной лесники начали борьбу с борщевиком Сосновского. Это инвазивное растение особенно опасно в солнечные летние дни. Попав на кожу человека или в глаза, сок борщевика вызывает тяжелые ожоги. Борщевик Сосновского быстро распространяется — огромное, до 5 метров в высоту, растение может рассеивать до 100 тысяч семян. Лесники в этом году, как и в прошлом, планируют обработать специальными препаратами десятки сотен гектаров земли, где растет борщевик. Уничтожать растение пытаются также самоуправления. Делать это призывают и владельцев частных земель. Однако следует быть очень осторожными — уничтожать борщевик Сосновского следует в защитных очках, толстых перчатках, полностью закрывающей кожу одежде.