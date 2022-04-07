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Вселенная «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим в разработке

Автор Эвелина Никанорова

HBO Max и Warner Bros. собираются построить телевселенную о Шерлоке Холмсе. Два возможных сериала – спин-оффа франшизы фильмов Warner Bros. с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу в главных ролях – находятся на ранней стадии разработки на HBO Max.

Вселенная «Шерлока Холмса» с Робертом Дауни-младшим в разработке

Исполнительные продюсеры – Роберт Дауни-младший и Сьюзан Дауни из их продюсерской компании Team Downey.

Каждый из спин-оффов будет посвящен отдельному персонажу, которые еще не появлялись в фильмах о детективе Холмсе. Изначально планировалось, что эти персонажи станут частью долго находящейся в разработке третьей части франшизы, выпуск которой был запланирован на декабрь 2020 года, затем был перенесен на декабрь 2021 года из-за пандемии, а в настоящее время у него вообще нет новой даты выхода. Выход грядущих сериалов зависит от судьбы третьей части франшизы о Шерлоке Холмсе.

Источник: InterMedia

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