Всем ли полезна баня, и когда заходить в парную не стоит?

Посещение бани с давних времён является славной традицией. Истинных любителей бани и сегодня великое множество. Тем не менее некоторые люди всё же опасаются заходить в парную, и их желание разобраться в вопросе, вредна ли баня, вполне понятно.

Большинство любителей бани, конечно же, скажут, что она очень полезна для здоровья. Однако это неверное мнение, ведь бывают ситуации, когда человека приходится выводить из бани буквально под руки, потому что ему становится плохо. Чаще всего это происходит с теми, кто не готов к длительному нахождению в парной.

Говоря о пользе, баня воздействует практически на все органы человека. Между тем наибольшее влияние она оказывает на сердечно-сосудистую систему. Высокая температура способствует расширению кровеносных сосудов. Затем, после резкой смены температурного режима, сосуды сужаются и возвращаются в своё первоначальное состояние. Такая температурная тренировка полезна для кровеносных сосудов, однако злоупотреблять ею опасно. Поэтому люди с повышенным артериальным давлением, а также имеющие проблемы с сердцем, должны посещать парную с особой осторожностью.

Также стоит добавить, что горячий банный влажный воздух благоприятно сказывается на дыхательной системе. Между тем посещение бани при воспалительных процессах, развивающихся в дыхательных путях, категорически воспрещается. Среди «плюсов» бани стоит отметить и её весьма благотворное влияние на суставы. При этом банные процедуры противопоказаны при серьёзных травмах или артритах в стадии воспаления.

Несмотря на множество «плюсов» бани, необходимо помнить об основных предостережениях пребывания в ней. В первую очередь, нельзя париться после распития алкогольных напитков. Помимо этого не стоит заходить в парную на голодный желудок или после обильного принятия пищи. Во всех этих случаях организм получает огромную нагрузку.

Таким образом, баня – это польза и удовольствие, но только когда в меру и не для людей, имеющих проблемы со здоровьем. Лёгкого пара!