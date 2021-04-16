По случаю Всемирного дня голоса – подборка фильмов о певцах и певицах

Телохранитель / The Bodyguard (1992)
Кевин Костнер и Уитни Хьюстон играют телохранителя и певицу. Он защищает её от назойливого поклонника, который намерен убить певицу. Песни из этого фильма стали хитами.
8 миля / 8 Mile (2002)
История белого паренька из гетто, у которого талант к рэпу, но никчемная жизнь. Он участвует в рэп баттлах, чтобы доказать себе и другим, что он что-то значит. В главной роли – Эминем.
Хоть раз в жизни / Begin again (2013)
Списанный музыкальный продюсер Дэйв находит молодую и талантливую певицу Грету. Вместе они решают записать её дебютный альбом. В главных ролях – Марк Руффало и Кира Найтли.
Тайна Коко / Coco (2017)
Мигель мечтает стать музыкантом. Но в его семье музыка считается проклятием. Он отправляется в Страну Мёртвых, чтобы встретиться со знаменитым певцом Эрнесто де ла Крусом.
Звезда родилась / A Star Is Born (2018)
Кантри-музыкант Джексон Мейн знакомится c певицей Элли. Между героями вспыхивает роман. И Джек помогает Элли добиться успеха. В главных ролях – Бредли Купер и Леди Гага.
Yesterday (2019)
Бедного музыканта однажды сбивает автобус. Очнувшись, он понимает, что оказался в мире, где никогда не существовало группы The Beatles. Постепенно к Джеку приходит понимание того, что он может прославиться за счет песен этой группы.
Больше новинок кино
Максим Галкин: мини-фильм «Дистанционка»
Максим Галкин представил пародийный мини-фильм «Дистанционка». Фильм о трудностях школьников, которым приходится учиться на удаленке из-за пандемии
Цифровая премьера комедии «Мажор. Фильм»
2 января, в обход кинотеатров, на Кино-поиске, вышло продолжение сериала «Мажор» - «Мажор. Фильм». В ролях: Павел Прилучный, Евгений Стычкин, Агния Дитковските.
Киноновинки недели от RUSRADIO LT
Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.
Предсказания на 2021 год от Милы и Жени
Вот и дождались мы завершения 2020 года, который разные издания и соцсети называли самым ужасным. Но мы уверены, что для многих прошлый год был классным,
5 киноновинок недели в кинотеатрах Литвы
С 30 октября в кинотеатрах Литвы Давай поиграем / Come Play Одинокий юноша Оливер “живет” в своем смартфоне. Однажды таинственное существо решает
Киноновинки недели
Представляем кино новики недели. Последние громкие премьеры по мнению коллектива RUSRADIO LT. Драма, комедия, сериал и детское кино.
3 киноновинки недели
Сериал МЕТОД (2 сезон) 8 ноября на Первом канале начинается второй сезон сериала Метод. После событий первого сезона прошел год. Главная героиня, которую
Disney рассказал новую рождественскую историю
Disney выпустил трогательный мини-мультик накануне рождественских и новогодних праздников. Короткометражный мультфильм под названием «From Our Family
Премьеры на Netflix на этой неделе
Молодая мать потеряла ребёнка в результате осложнений во время родов. Она пытается справиться с горем, попутно разбираясь в сложных отношениях с мужем и
Киноновинки недели
Новый сериал со звездой Теории Большого взрыва Кейли Куоко (она играла Пенни) Бортпроводница. Выходит он на HBO Max.