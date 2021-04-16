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По случаю Всемирного дня голоса – подборка фильмов о певцах и певицах

Автор Gintaras Zukas 65
подборка фильмов о певцах и певицах.

Телохранитель / The Bodyguard (1992)

Телохранитель / The Bodyguard (1992)

Кевин Костнер и Уитни Хьюстон играют телохранителя и певицу. Он защищает её от назойливого поклонника, который намерен убить певицу. Песни из этого фильма стали хитами.

8 миля / 8 Mile (2002)

8 миля / 8 Mile (2002)

История белого паренька из гетто, у которого талант к рэпу, но никчемная жизнь. Он участвует в рэп баттлах, чтобы доказать себе и другим, что он что-то значит. В главной роли – Эминем.

Хоть раз в жизни / Begin again (2013)

Хоть раз в жизни / Begin again (2013)

Списанный музыкальный продюсер Дэйв находит молодую и талантливую певицу Грету. Вместе они решают записать её дебютный альбом. В главных ролях – Марк Руффало и Кира Найтли.

Тайна Коко / Coco (2017)

Тайна Коко / Coco (2017)

Мигель мечтает стать музыкантом. Но в его семье музыка считается проклятием. Он отправляется в Страну Мёртвых, чтобы встретиться со знаменитым певцом Эрнесто де ла Крусом.

Звезда родилась / A Star Is Born (2018)

Звезда родилась / A Star Is Born (2018)

Кантри-музыкант Джексон Мейн знакомится c певицей Элли. Между героями вспыхивает роман. И Джек помогает Элли добиться успеха. В главных ролях –  Бредли Купер и Леди Гага.

Yesterday (2019)

Yesterday (2019)

Бедного музыканта однажды сбивает автобус. Очнувшись, он понимает, что оказался в мире, где никогда не существовало группы The Beatles. Постепенно к Джеку приходит понимание того, что он может прославиться за счет песен этой группы.

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