Всемирный день окружающей среды: как спасти планету от пластика?

В воскресенье, 5 июня, будет отмечаться Всемирный день окружающей среды. Он учрежден 5 июня 1972 года – в тот день в Стокгольме проходила Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. А значит, в этом году экологи всего мира отметят уже 50 лет со дня этого события.

Официальные мероприятия

Тематика и девиз Дня окружающей среды меняются ежегодно. Часто уделяется внимание проблемам леса или диких животных, вопросам рационального использования питьевой воды, загрязнения воздуха. Был даже объявлен «Бой загрязнению пластиком».

В этом году хозяйкой мероприятия снова станет Швеция. А в качестве тематики будут представлены некоторые новаторские проекты этой страны в области окружающей среды.

Обычно в День окружающей среды проходит много официальных мероприятий. Их задача – немного взбудоражить жителей планеты и предложить относиться к Земле с любовью. Побудить бизнес быть более ответственным. Правительства – помнить о тех шагах по защите природы, которые зависят от них. Учителей – обучать детей жить в гармонии с природой. А самих детей и молодежь – отстаивать «зеленое» будущее планеты.

Почему надо об этом задуматься

Тем, что считает себя не теоретиком, а практиком, – подсказка, что можно делать прямо сейчас. Самый простой шаг – начать серьезно относиться к сортировке мусора.

Сегодня в мире существует пять так называемых океанов мусора, состоящих из пластиковых пакетов, упаковок, бутылок и огромного количества других предметов. Одно из таких мусорных пятен расположено в северной части Тихого океана. Его площадь, по некоторым оценкам, достигает 8% площади самого океана. А общая масса находящегося там мусора может составлять более 100 млн тонн.

В интернете можно найти много материалов о том, как пластик действует на природу. Самые «показательные» из них – фото и видео птиц или морских животных, которые погибают из-за того, что вместе с пищей съедают пластик. А еще – по данным, например, немецких ученых, в организме почти всех немецких детей есть частички микропластика. И иногда их содержание даже превышает безопасную норму. Причина – в том, что промышленность в огромных количествах использует пластиковую тару для продуктов питания. Обнаружены частицы микропластика и в организме взрослых людей.

Практические занятия

Ученые продолжают изучать, способны ли частицы микропластика проникать в кровеносную и лимфатическую систему и наносить вред здоровью. Но даже не дожидаясь результатов исследований, можно начать заботиться о своем здоровье и постараться уменьшить количество пластика в своем быту. Первыми шагами могут стать, например, такие.

использовать многоразовые сумки для походов за покупками

постараться заменить всю пластиковую посуду и тару, которая используется дома, на стеклянную

начать ответственно сортировать мусор.

Понятно, что наши робкие действия не решат глобальные вопросы экологии на планете. Зато мы будем знать, что сделали хотя бы то, что было в наших руках.