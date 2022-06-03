Всемирный день окружающей среды: как спасти планету от пластика?

В воскресенье, 5 июня, будет отмечаться Всемирный день окружающей среды. Он учрежден 5 июня 1972 года – в тот день в Стокгольме проходила Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды. А значит, в этом году экологи всего мира отметят уже 50 лет со дня этого события.
Официальные мероприятия
Тематика и девиз Дня окружающей среды меняются ежегодно. Часто уделяется внимание проблемам леса или диких животных, вопросам рационального использования питьевой воды, загрязнения воздуха. Был даже объявлен «Бой загрязнению пластиком».
В этом году хозяйкой мероприятия снова станет Швеция. А в качестве тематики будут представлены некоторые новаторские проекты этой страны в области окружающей среды.
Обычно в День окружающей среды проходит много официальных мероприятий. Их задача – немного взбудоражить жителей планеты и предложить относиться к Земле с любовью. Побудить бизнес быть более ответственным. Правительства – помнить о тех шагах по защите природы, которые зависят от них. Учителей – обучать детей жить в гармонии с природой. А самих детей и молодежь – отстаивать «зеленое» будущее планеты.
Почему надо об этом задуматься
Тем, что считает себя не теоретиком, а практиком, – подсказка, что можно делать прямо сейчас. Самый простой шаг – начать серьезно относиться к сортировке мусора.
Сегодня в мире существует пять так называемых океанов мусора, состоящих из пластиковых пакетов, упаковок, бутылок и огромного количества других предметов. Одно из таких мусорных пятен расположено в северной части Тихого океана. Его площадь, по некоторым оценкам, достигает 8% площади самого океана. А общая масса находящегося там мусора может составлять более 100 млн тонн.
В интернете можно найти много материалов о том, как пластик действует на природу. Самые «показательные» из них – фото и видео птиц или морских животных, которые погибают из-за того, что вместе с пищей съедают пластик. А еще – по данным, например, немецких ученых, в организме почти всех немецких детей есть частички микропластика. И иногда их содержание даже превышает безопасную норму. Причина – в том, что промышленность в огромных количествах использует пластиковую тару для продуктов питания. Обнаружены частицы микропластика и в организме взрослых людей.
Практические занятия
Ученые продолжают изучать, способны ли частицы микропластика проникать в кровеносную и лимфатическую систему и наносить вред здоровью. Но даже не дожидаясь результатов исследований, можно начать заботиться о своем здоровье и постараться уменьшить количество пластика в своем быту. Первыми шагами могут стать, например, такие.
- использовать многоразовые сумки для походов за покупками
- постараться заменить всю пластиковую посуду и тару, которая используется дома, на стеклянную
- начать ответственно сортировать мусор.
Понятно, что наши робкие действия не решат глобальные вопросы экологии на планете. Зато мы будем знать, что сделали хотя бы то, что было в наших руках.