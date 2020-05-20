Listen to «Всемирный день пчел, комментарий президента Союза пчеловодов Литвы» on Spreaker.

Сегодня отмечается Всемирный день пчел — международный праздник, приуроченный ко дню рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши. История этого праздника началась с инициативы словенских пчеловодов и насчитывает всего несколько лет. Между тем, литовские пчеловоды привыкли отмечать свой профессиональный праздник в другой день. Подробнее нам рассказал об этом Президент Союза пчеловодов Литвы Альгирдас Скиркявичюс.

— Практически уже 50 лет в Литве пчеловоды празднуют День пчеловода в первую субботу и воскресенье августа. Так что мы имеем свой праздник, тут принимает участие большинство пчеловодов Литвы, и эта традиция соблюдается очень серьезно, и мы этот праздник отмечаем.

— А как вы думаете, в этом году получится отметить ваш профессиональный праздник?

— В этом году этого праздника не будет, мы уже приняли решение. В связи с распространением коронавируса мы не рискуем в этом году этот праздник организовывать. Но это будет исключение. В течение пятидесяти лет — первый раз не будет этого праздника.

— А как вообще обстоит ситуация в вашей сфере? Все спокойно, пчеловоды работают?

— Да. Пчеловоды на пасеках как работали, так и работают. Потому что они работают на природе, и такое состояние у пчеловодов в настоящее время. Но эта весна для пчеловодов — не очень хорошая. Погода плохая, часто холодно бывает. Что пчелы приносят — они весь корм используют для поддержания и развития пчелиных семей.

— Но, скажите пожалуйста, это же не означает, что и у пчеловодов сезон уже сейчас можно считать несостоявшимся?

— Все это зависит от условий. Если погода улучшится, условия улучшатся, так можно ожидать и улучшения медосбора. Так что тут — мы страшно зависим от природы.

— Ну, хорошо хотя бы, что от вирусов вы не зависите.

— От вируса мы не зависим. Находимся в таком состоянии, что вирус касается только людей.