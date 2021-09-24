Всемирный день туризма начинаем отмечать в выходные

27 сентября, в понедельник, отмечается Всемирный день туризма. К этому дню туристические центры нашей страны, конечно же, готовились заранее. И предлагают теперь множество праздничных сюрпризов и идей.

Например – поездки на светящихся санях, велосипедные походы или ночные прогулки с наблюдением за журавлями. А для любителей неизведанных мест – экскурсии на газовую фабрику портового города, укрытие под дымоходом в Klaipėdos Energija и многое-многое другое. Агентство Keliauk Lietuvoje подготовило ко Всемирному дню туризма около 30 мероприятий. Вот некоторые из них.

25 сентября Аникщяй станет настоящей туристической меккой. В городе до 23:00 для всех участников Дня туризма будут открыты многие туристические объекты: Усадьба историй, птичья тропа Cosmos в Аникщяйском арт-инкубаторе, амбар А. Баранаускаса, смотровая башня костела Св. апостола евангелиста Матфея. В мемориальной усадьбе Броне-Буйвидайте посетителей будет ждать светящийся сад, а на холме Калита – световые инсталляции, спуски на светящихся санях, мастерские света.

Агентство Go Vilnius приглашает 25-26 сентября… поиграть в прятки! В разных районах Вильнюса жителей и гостей города будут ждать гиды. И их, «разбросанных» по всему городу, придется найти самим. Когда найдете – слушайте их истории, собирайте специальные наклейки и выигрывайте призы!

24-27 сентября по случаю Дня туризма знакомиться с Клайпедой можно, приняв участие в уникальных бесплатных экскурсиях. 25 сентября проводятся экскурсии в недавно открывшуюся археологическую экспозицию Замкового музея Kurtina или в Старый город. 27 сентября туристов приглашают за кулисы Клайпедского концертного зала, на обновленную газовую фабрику и даже в укрытие под дымоходом Klaipedos Energija.

26 сентября Лентварис приглашает на ориентационную игру ENCOUNTER . Это частично виртуальное, но при этом совершенно реальное развлечение для активного отдыха. Его идея – ознакомление с деятельностью семьи Тышкявичюса в области промышленности и исследование промышленных зон Лентвариса. Следы минувшей эпохи участники игры будут искать на территориях бывших заводов.

Мероприятие для тех, кто хорошо понимает правило «Не бывает плохой погоды, бывает только плохая одежда». 2 октября Скуодас в продолжение праздничного настроения Для туризма приглашает в веселую 35-километровую велопрогулку. На велосипеде вы пересечете Мост обезьян, проедете курган Кубилишке и множество водоемов, полюбуетесь городком Моседис. Интересно, что общая протяженность «Лесной тропы» составляет 2141 км. Из них по Литве – 747 км. Тропа проходит через красивейшие леса и национальные парки Латвии, Литвы и Эстонии.

25 сентября Туристический информационный центр Укмерге приглашает знакомиться с городом в поисках туристических сокровищ. По случаю Всемирного дня туризма в Укмерге будут спрятаны шесть сундуков с сокровищами. С 10:00 до 15:00 каждый час в фейсбуке будут публиковаться подсказки о том, где спрятаны эти шесть сокровищ. Те, кто первыми их найдут и прибудут в Центр туристической информации Укмерге, получат призы. А поскольку самое большое сокровище Укмерге – это Старый город, в тот же день в 16:00 организуется бесплатная экскурсия по Укмерге с гидом.

По случаю Всемирного дня туризма на Ратушной площади Алитуса завтра, 25 сентября, в 11 часов утра стартует 8-е традиционное туристическое ралли Дзукийского клуба старинной техники. В нем будут участвовать транспортные средства, выпущенные до 1991 года. А с 17:00 выставка антикварных автомобилей продолжится в Парке приключений «Тарзания».

Информация подготовлена ​​по материалам Национального агентства по развитию туризма Keliauk Lietuvoje и туристических информационных центров. Во всех мероприятиях просьба принимать участие ответственно, в соответствии с требованиями безопасности, установленными организаторами.