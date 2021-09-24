Всемирный день туризма начинаем отмечать в выходные

27 сентября, в понедельник, отмечается Всемирный день туризма. К этому дню туристические центры нашей страны, конечно же, готовились заранее. И предлагают теперь множество праздничных сюрпризов и идей.
Например – поездки на светящихся санях, велосипедные походы или ночные прогулки с наблюдением за журавлями. А для любителей неизведанных мест – экскурсии на газовую фабрику портового города, укрытие под дымоходом в Klaipėdos Energija и многое-многое другое. Агентство Keliauk Lietuvoje подготовило ко Всемирному дню туризма около 30 мероприятий. Вот некоторые из них.
Ночь туризма и катание на светящихся санях в Аникщяй
25 сентября Аникщяй станет настоящей туристической меккой. В городе до 23:00 для всех участников Дня туризма будут открыты многие туристические объекты: Усадьба историй, птичья тропа Cosmos в Аникщяйском арт-инкубаторе, амбар А. Баранаускаса, смотровая башня костела Св. апостола евангелиста Матфея. В мемориальной усадьбе Броне-Буйвидайте посетителей будет ждать светящийся сад, а на холме Калита – световые инсталляции, спуски на светящихся санях, мастерские света.
Игра в прятки с вильнюсскими гидами
Агентство Go Vilnius приглашает 25-26 сентября… поиграть в прятки! В разных районах Вильнюса жителей и гостей города будут ждать гиды. И их, «разбросанных» по всему городу, придется найти самим. Когда найдете – слушайте их истории, собирайте специальные наклейки и выигрывайте призы!
В Клайпеде – уникальные экскурсии: от закулисья концертного зала до укрытия под дымоходом
24-27 сентября по случаю Дня туризма знакомиться с Клайпедой можно, приняв участие в уникальных бесплатных экскурсиях. 25 сентября проводятся экскурсии в недавно открывшуюся археологическую экспозицию Замкового музея Kurtina или в Старый город. 27 сентября туристов приглашают за кулисы Клайпедского концертного зала, на обновленную газовую фабрику и даже в укрытие под дымоходом Klaipedos Energija.
Ориентационная игра в Тракайском районе, на территории бывших заводов
26 сентября Лентварис приглашает на ориентационную игру ENCOUNTER . Это частично виртуальное, но при этом совершенно реальное развлечение для активного отдыха. Его идея – ознакомление с деятельностью семьи Тышкявичюса в области промышленности и исследование промышленных зон Лентвариса. Следы минувшей эпохи участники игры будут искать на территориях бывших заводов.
Велосипедный поход «Лесными тропами»
Мероприятие для тех, кто хорошо понимает правило «Не бывает плохой погоды, бывает только плохая одежда». 2 октября Скуодас в продолжение праздничного настроения Для туризма приглашает в веселую 35-километровую велопрогулку. На велосипеде вы пересечете Мост обезьян, проедете курган Кубилишке и множество водоемов, полюбуетесь городком Моседис. Интересно, что общая протяженность «Лесной тропы» составляет 2141 км. Из них по Литве – 747 км. Тропа проходит через красивейшие леса и национальные парки Латвии, Литвы и Эстонии.
Поиск туристических сокровищ в Укмерге
25 сентября Туристический информационный центр Укмерге приглашает знакомиться с городом в поисках туристических сокровищ. По случаю Всемирного дня туризма в Укмерге будут спрятаны шесть сундуков с сокровищами. С 10:00 до 15:00 каждый час в фейсбуке будут публиковаться подсказки о том, где спрятаны эти шесть сокровищ. Те, кто первыми их найдут и прибудут в Центр туристической информации Укмерге, получат призы. А поскольку самое большое сокровище Укмерге – это Старый город, в тот же день в 16:00 организуется бесплатная экскурсия по Укмерге с гидом.
Туристический автопробег «Дзукийская осень 2021»
По случаю Всемирного дня туризма на Ратушной площади Алитуса завтра, 25 сентября, в 11 часов утра стартует 8-е традиционное туристическое ралли Дзукийского клуба старинной техники. В нем будут участвовать транспортные средства, выпущенные до 1991 года. А с 17:00 выставка антикварных автомобилей продолжится в Парке приключений «Тарзания».
Информация подготовлена по материалам Национального агентства по развитию туризма Keliauk Lietuvoje и туристических информационных центров. Во всех мероприятиях просьба принимать участие ответственно, в соответствии с требованиями безопасности, установленными организаторами.