Всеобщая вакцинация педагогов

На этой неделе планируется начать всеобщую вакцинацию педагогов.

Прививки от коронавируса не являются обязательными, но минздрав выражает надежду, что учителя проявят сознательность. По плану, первую дозу вакцины в течении двух недель должны получить все желающие работники систем дошкольного и начального образования, имеющие контакт с учениками.

Отметим, что некоторые самоуправления уже начали вакцинацию педагогов на прошлой неделе. Немного раньше, чем планировалось начать прививать работников сферы образования в Каунасе, Друскининкай, также районах Молетай, Кялме и Рокишкиса удалось потому, что там остались неиспользованные во время вакцинации медиков дозы препарата.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.