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Всеобщая вакцинация педагогов

Автор RUSRADIO LT 26
вакцинация

На этой неделе планируется начать всеобщую вакцинацию педагогов.

Прививки от коронавируса не являются обязательными, но минздрав выражает надежду, что учителя проявят сознательность. По плану, первую дозу вакцины в течении двух недель должны получить все желающие работники систем дошкольного и начального образования, имеющие контакт с учениками.

Отметим, что некоторые самоуправления уже начали вакцинацию педагогов на прошлой неделе. Немного раньше, чем планировалось начать прививать работников сферы образования в Каунасе, Друскининкай, также районах Молетай, Кялме и Рокишкиса удалось потому, что там остались неиспользованные во время вакцинации медиков дозы препарата.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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