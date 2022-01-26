Вся самая важная информация о тестировании на COVID-19 в Вильнюсе

Потоки людей, которые зарегистрировались на тестирование на COVID-19, теперь будут разделяться по способу прибытия, а не по наличию/отсутствию симптомов. При регистрации на ПЦР-тест предоставляется ​​возможность выбрать один из вариантов:

НА АВТОМОБИЛЕ – прибытие в пункт проверки на автомобиле.

ПЕШКОМ – предлагается прибыть в мобильный пункт на автомобиле, оставить его на стоянке и прийти к пункту пешком. Можно также приехать на такси, воспользоваться услугой перевозчиков, прийти пешком (тем, кто живет поблизости). Просьба не пользоваться общественным транспортом.

При выборе способа прибытия оцените

При прибытии в место тестирования пешком забор пробы на COVID-19 занимает до 1 минуты. Время ожидания в очереди – примерно 20 минут. Эта очередь движется быстрее, процесс взятия пробы быстрый.

При прибытии в место тестирования на автомобиле взятие пробы занимает до 1 мин. 40 сек., однако время ожидания в колонне автомобилей может достигать часа и больше.

При выборе прибытия пешком есть больше возможностей для регистрации в системе, и исследование в итоге получается сделать быстрее.

Прибывать можно за час до и час после времени, назначенного при регистрации. Таким образом создается 2-часовое окно, в течение которого человек должен успеть прибыть на тестирование. Например, если время регистрации в СМС-сообщении – 14:00, можно прибыть на тестирование в период с 13:00 до 15:00.

Требования на территории мобильного пункта:

ОБЯЗАТЕЛЬНО на территории пункта носите респиратор или медицинскую маску.

СЛЕДИТЕ ЗА ИНСТРУКЦИЯМИ – вход на точку тестирования пешком отмечен большими плакатами и надписью NEMOKAMI PGR TESTAI PĖSČIOMIS («Бесплатные ПЦР-тесты для прибывших пешком») .

Следуйте инструкциям сотрудников пункта.

Имейте при себе документы, удостоверяющие личность. Будьте готовы показать подтверждение регистрации.

Важно!

Специалисты, работающие в мобильном пункте, предупреждают, что увеличилось количество людей, которые приезжают с недействительными или подложными СМС-сообщениями о регистрации. Выяснение проблемы нарушает весь процесс проведения тестирования. Приходится звонить на горячую линию и специалистам по обслуживанию системы. Выяснение вопроса может занимать до 40 минут. На то, чтобы автомобилю развернуться и покинуть очередь, тоже требуется время. Кроме того, часть людей все еще приезжает с опозданием или без регистрации. Таких случаев много, и они нарушают работу мобильного пункта.

Еще раз – самые важные правила

Отныне будут обслуживаться ТОЛЬКО зарегистрированные клиенты и ТОЛЬКО в соответствии с датой и временем регистрации.

В связи со сложными дорожными условиями, время прибытия продлевается на один час до и один час после времени регистрации, указанного в СМС-сообщении. Таким образом создается 2-часовое окно, в течение которого человек должен успеть прибыть на тестирование. Например, если время регистрации в СМС-сообщении – 14:00, можно прибыть на тестирование в период с 13:00 до 15:00.

Во время пересменки – 10.00-10.15 час., 13.45-14.00 час., 17.30-17.45 час. – тестирование не производится. В это время дезинфицируются палатки и рабочие поверхности, к работе готовится новая команда. Учитывайте это время при определении времени прибытия.

– тестирование не производится. В это время дезинфицируются палатки и рабочие поверхности, к работе готовится новая команда. Учитывайте это время при определении времени прибытия. Люди, прибывшие на тестирование с регистрацией минувшего дня, тестироваться не будут.

Людям, которые займут места в очереди не по своему времени, будет предложено развернуться и пройти регистрацию заново.

Время регистрации заполняется очень быстро, однако большое число зарегистрировавшихся не прибывает на тестирование. Просьба ко всем в случае, если изменились планы, позвонить по номеру 1808 или написать по эл. адресу info@1808.lt и отозвать свою регистрацию. Это поможет освободить место другому человеку, нуждающемуся в тестировании на COVID-19.

Короткая памятка, как зарегистрироваться, отменить регистрацию, получить результат