Вся самая важная информация о тестировании на COVID-19 в Вильнюсе

В Вильнюсе изменился порядок тестирования на COVID-19 в мобильном пункте на ул. Герулайче, 1. Об этом сообщило Бюро общественного здоровья vilniussveikiau.lt. Что важно знать?
Потоки людей, которые зарегистрировались на тестирование на COVID-19, теперь будут разделяться по способу прибытия, а не по наличию/отсутствию симптомов. При регистрации на ПЦР-тест предоставляется возможность выбрать один из вариантов:
- НА АВТОМОБИЛЕ – прибытие в пункт проверки на автомобиле.
- ПЕШКОМ – предлагается прибыть в мобильный пункт на автомобиле, оставить его на стоянке и прийти к пункту пешком. Можно также приехать на такси, воспользоваться услугой перевозчиков, прийти пешком (тем, кто живет поблизости). Просьба не пользоваться общественным транспортом.
При выборе способа прибытия оцените
- При прибытии в место тестирования пешком забор пробы на COVID-19 занимает до 1 минуты. Время ожидания в очереди – примерно 20 минут. Эта очередь движется быстрее, процесс взятия пробы быстрый.
- При прибытии в место тестирования на автомобиле взятие пробы занимает до 1 мин. 40 сек., однако время ожидания в колонне автомобилей может достигать часа и больше.
- При выборе прибытия пешком есть больше возможностей для регистрации в системе, и исследование в итоге получается сделать быстрее.
- Прибывать можно за час до и час после времени, назначенного при регистрации. Таким образом создается 2-часовое окно, в течение которого человек должен успеть прибыть на тестирование. Например, если время регистрации в СМС-сообщении – 14:00, можно прибыть на тестирование в период с 13:00 до 15:00.
Требования на территории мобильного пункта:
- ОБЯЗАТЕЛЬНО на территории пункта носите респиратор или медицинскую маску.
- СЛЕДИТЕ ЗА ИНСТРУКЦИЯМИ – вход на точку тестирования пешком отмечен большими плакатами и надписью NEMOKAMI PGR TESTAI PĖSČIOMIS («Бесплатные ПЦР-тесты для прибывших пешком») .
- Следуйте инструкциям сотрудников пункта.
- Имейте при себе документы, удостоверяющие личность. Будьте готовы показать подтверждение регистрации.
Важно!
Специалисты, работающие в мобильном пункте, предупреждают, что увеличилось количество людей, которые приезжают с недействительными или подложными СМС-сообщениями о регистрации. Выяснение проблемы нарушает весь процесс проведения тестирования. Приходится звонить на горячую линию и специалистам по обслуживанию системы. Выяснение вопроса может занимать до 40 минут. На то, чтобы автомобилю развернуться и покинуть очередь, тоже требуется время. Кроме того, часть людей все еще приезжает с опозданием или без регистрации. Таких случаев много, и они нарушают работу мобильного пункта.
Еще раз – самые важные правила
- Отныне будут обслуживаться ТОЛЬКО зарегистрированные клиенты и ТОЛЬКО в соответствии с датой и временем регистрации.
- В связи со сложными дорожными условиями, время прибытия продлевается на один час до и один час после времени регистрации, указанного в СМС-сообщении. Таким образом создается 2-часовое окно, в течение которого человек должен успеть прибыть на тестирование. Например, если время регистрации в СМС-сообщении – 14:00, можно прибыть на тестирование в период с 13:00 до 15:00.
- Во время пересменки – 10.00-10.15 час., 13.45-14.00 час., 17.30-17.45 час. – тестирование не производится. В это время дезинфицируются палатки и рабочие поверхности, к работе готовится новая команда. Учитывайте это время при определении времени прибытия.
- Люди, прибывшие на тестирование с регистрацией минувшего дня, тестироваться не будут.
- Людям, которые займут места в очереди не по своему времени, будет предложено развернуться и пройти регистрацию заново.
Время регистрации заполняется очень быстро, однако большое число зарегистрировавшихся не прибывает на тестирование. Просьба ко всем в случае, если изменились планы, позвонить по номеру 1808 или написать по эл. адресу info@1808.lt и отозвать свою регистрацию. Это поможет освободить место другому человеку, нуждающемуся в тестировании на COVID-19.
Короткая памятка, как зарегистрироваться, отменить регистрацию, получить результат
- Зарегистрироваться на тест на COVID-19 можно через интернет 1808.lt или по телефону 1808.
- Регистрация подтверждается в тот момент, когда вы получаете сообщение по указанному вами контакту (телефону или эл. почте) с указанием времени прибытия. Просьба приезжать вовремя.
- Если вы не можете прибыть – информируйте об этом по телефону 1808 или электронной почте info@1808.lt.
- По прибытии тест делается очень быстро – обычно это занимает до нескольких минут.
- После тестирования, когда результат будет готов, вы получите сообщение по указанному вами контакту (телефону или эл. почте). Вам будет предложено проверить информацию в интернете: esveikata.lt или www.1808.lt.