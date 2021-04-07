Всё, что вы хотели узнать о вакцинации от COVID-19

У каждого из нас возникает много вопросов о вакцинации от COVID-19. Что представляют собой вакцины, насколько они безопасны и эффективны. В этом материале – информация, которая поможет лучше разобраться с данной темой.

Насколько безопасны вакцины против коронавируса?

Вакцины прошли испытания, соответствующие самым высоким стандартам. В Литве используются только утверждённые учреждениями ЕС вакцины. Вакцины, используемые в нашей стране в настоящее время, уже введены миллионам людей в других странах (например, в США и Соединённом Королевстве). Ярко выраженных или опасных для здоровья побочных эффектов не зафиксировано.

Каков принцип действия вакцин?

Вакцины против COVID-19 помогают организму человека формировать иммунный ответ против нового вируса SARS-CoV-2 и, тем самым, обеспечивают защиту от вызываемого им заболевания COVID-19. Вакцины разных видов функционируют по-разному, однако общий для всех принцип действия заключается в формировании иммунного ответа, помогающего организму производить иммунные клетки памяти: Т- и В-лимфоциты и защитные антитела. Обычно достаточное количество клеток памяти и антител образуется через несколько недель после вакцинации.

Каковы возможные побочные эффекты после прививки?

После введения вакцины против COVID-19 у некоторых людей может проявиться кратковременный побочный эффект, характерный для большинства других прививок. Например, боль, покраснение и отёк в месте инъекции, головные, мышечные и суставные боли, усталость, повышение температуры, озноб. Так происходит потому, что вакцина вызывает в организме человека иммунный ответ, а упомянутые симптомы показывают, что иммунная система учится, каким образом следует распознавать и уничтожать коронавирус в будущем. Обычно побочный эффект проходит через 1–2 дня.

Требуется ли какая-либо специальная подготовка перед вакцинацией?

Как и перед выполнением других прививок, при вакцинации от COVID-19 важно хорошее самочувствие, а также отсутствие повышенной температуры и обострений хронических заболеваний.

Насколько эффективны вакцины против COVID-19?

Клинические испытания вакцин показали, что они на 100% защищают от тяжёлой формы COVID-19 и в 70–95% случаев обеспечивают полную защиту от заражения вирусом SARS-CoV-2.

Какие вакцины применяются в Литве?

В Литве, как и во всех остальных странах ЕС, в настоящее время зарегистрированы и применяются следующие вакцины:

* Comirnaty (производители BioNTech и Pfizer)

* COVID-19 Vaccine Moderna (производитель Moderna)

* AstraZeneca (производители Оксфордский университет и AstraZeneca)

Нужна ли вакцинация лицу, перенесшему COVID-19?

Лицам, переболевшим COVID-19, также рекомендуется вакцинация, так как по имеющимся данным иммунитет, приобретённый после перенесённого заболевания, сохраняется всего около 3 месяцев. То есть, через 3 месяца человек может повторно заболеть COVID-19.

Перед вакцинацией выполняется быстрый серологический тест на наличие антител IgG – в случае положительного результата прививку можно делать через 60 дней. Если в течение последних трёх месяцев до вакцинации вам был установлен диагноз COVID-19, прививка будет сделана через три месяца с момента выявления коронавирусной инфекции.

Всем ли рекомендуется прививка от COVID-19 и всем ли можно её делать?

В настоящее время делать прививку рекомендуется только взрослым. Вакцинация не рекомендуется при наличии аллергии на один или несколько составных компонентов вакцины. Беременным женщинам и лицам с нарушениями работы иммунной системы перед прививкой необходимо проконсультироваться со специалистом по надзору за здоровьем.

Подробные рекомендации по вакцинации для отдельных групп тут.

Можно ли заболеть COVID-19 в результате вакцинации?

Вакцины не могут вызвать у человека COVID-19 или другое вирусное заболевание, так как они не содержат активных вирусов.

Через какой период после вакцинации появляется иммунитет к COVID-19?

Иммунный ответ, способный защитить от тяжёлых форм COVID-19, формируется через 2–3 недели после введения первой дозы вакцины. Следующая доза вводится по прошествии от 3 до 12 недель после первой прививки (в зависимости от производителя вакцины). Вторая прививка повышает устойчивость иммунитета к COVID-19, одновременно увеличивает продолжительность действия иммунитета. Более сильный иммунитет после второй прививки также формируется по истечении 2–3 недель.

Безопасна ли вакцинация от COVID-19 при наличии хронического заболевания?

Да. Данные клинических исследований показывают, что вакцина не вызывает каких-либо дополнительных побочных эффектов у людей с заболеваниями иммунной системы или лиц, принимающих лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему. Прививку от COVID-19 можно назначать при астме, ожирении, диабете или заболеваниях легких, так как клинические испытания показали, что это безопасно.

Будут ли вакцинированы от COVID-19 иностранцы, проживающие в Литве?

Услуги по вакцинации в Литве доступны иностранцам, которые постоянно проживают в Литве и/или у которых есть обязательное медицинское страхование в Литве (которые работают и платят взносы обязательного медицинского страхования или за которых вносятся взносы, а также лицам, застрахованным за счет государственного бюджета.

Можно ли выбрать вакцину?

Да, вакцину желаемого производителя можно выбрать из перечня вакцин, имеющихся в настоящее время в центре вакцинации.

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