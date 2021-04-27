Всё о посещении пациентов в вильнюсских больницах

Пациентов в больницах можно посещать, только получив разрешение от лечащего врача и заранее согласовав время посещения. Посещать могут люди, переболевшие коронавирусом, если после положительного результата теста прошло не более 180 дней, а также привитые обеими прививками от коронавируса с подтверждающим это документом. Всем остальным посещать пациентов в условиях карантина запрещено, за исключением пациентов в терминальном состоянии, пациентов до 14 лет, людей с ограниченными возможностями, а также рожениц в больницах.

Посещать пациентов разрешено только лицам без симптомов ОРЗ (высокая температура, насморк, кашель и пр.) и тем, кто не находится в изоляции. Посещение осуществляется согласно установленному руководителем медицинского учреждения порядку, с обеспечением регулирования потоков людей, с использованием средств индивидуальной защиты и с соблюдением требований инфекционного контроля.

Название учреждения Пациенты, которых можно навещать Время посещения Частота посещений Часы посещений Григишкский центр здравоохранения Пациенты в терминальном состоянии; Другие пациенты*. Пациента может посещать один человек не более 15 мин. Не чаще, чем каждые 14 дней Рабочие дни – с 15:00 до 17:00. Выходные дни – с 13:00 до 16:00. Больница им. Миколаса Марцинкявичуса Пациенты в терминальном состоянии. Пациента может посещать один человек не более 15 мин. Не предусмотрено Не предусмотрено Больница св. Роха Пациенты в терминальном состоянии; Другие пациенты*. Пациента может посещать один человек не более 10 мин. 1 раз в неделю Посещение проходит по графику, пациентов конкретных отделений можно посещать в определённые дни недели. Больница Вилкпеде Пациенты в терминальном состоянии; Другие пациенты*. Пациента может посещать один человек не более 15 мин. 1 раз в неделю С 12:00 до 19:00. Вильнюсская городская клиническая больница Пациенты в терминальном состоянии; пациенты до 14 лет; люди с ограниченными возможностями; роженицы; другие пациенты в случаях, определённых заведующим отделения. Посещать пациентов, болеющих COVID-19, у которых есть симптомы COVID-19, или у которых был контакт с больным COVID-19, запрещено, за исключением пациентов в терминальном состоянии. Пациента может посещать один человек не более 15 мин. Не чаще 3-х раз в неделю Не предусмотрено

*Других пациентов могут посещать лица, переболевшие COVID-19 (коронавирусная инфекция), у которых был подтверждённый диагноз SARS-CoV-2 на основании результата ПЦР-теста или теста на антиген, если после положительного результата теста прошло не более 180 дней, а также лица, получившие зарегистрированную в Союзном реестре лекарственных средств прививку против COVID-19 (коронавирусная инфекция) в соответствии с графиком вакцинации и при предъявлении подтверждающего это документа.

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