Listen to «Вскоре будут подведены итоги пасхальных выходных» on Spreaker.



Советник премьер-министра Литвы Гедрюс Сурплис сказал, что в ближайшие дни мы увидим, был ли сдан пасхальный экзамен, во время которого жителей призывали воздержаться от поездок. Также Сурплис заявил, что на днях станет ясно, можно ли говорить о дальнейшем смягчении карантина.

Кроме того, по словам советника премьера, в выходные за несоблюдение правил карантина и самоизоляции были наказаны 169 человек. Но в закрытом Неменчине особых нарушений зафиксировано не было.

Напоминаем, что в Литве коронавирус унес жизни 37 человек, инфекция диагностирована более чем у 1300 человек.