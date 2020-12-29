Встреча Нового года – без елок и фейерверков

Правительство и полиция призвали руководство муниципалитетов сделать все возможное, чтобы на новый год избежать скопления людей в общественных местах.

Вильнюс и Каунас уже объявилито в новогоднюю ночь намерены частично отказаться от фейерверков и ограничить возможность для горожан добираться до городских, ч елок – и на собственных автомобилях, и на общественном транспорте. В Каунасе, к примеру, новогодний салют состоится, но не в одном традиционном месте – на Ратушной площади, а в нескольких местах, разбросанных ближе к микрорайонам. Каким именно – не разглашается.

В столице фейерверки отменены, подходы к елкам на Ратушной и Кафедральной площадях будут физически перекрыты. Пакет ограничений рассматривают также Клайпеда и другие города. Правда, последуют ли самоуправления совету полиции – в новогоднюю ночь вовсе отключить гирлянды на елках, – пока не известно.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.