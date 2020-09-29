Listen to «Вступает в силу новый список компенсируемых лекарств» on Spreaker.

Из нового списка, который начнет действовать с октября, вычеркнуто почти полсотни препаратов. Среди них — лекарства от гипертензии и сахарного диабета. Все препараты можно заменить другими лекарствами из списка.

Решение принято в связи с отказом производителей снизить цены на данные препараты, сообщает Больничная касса. Правда, эти конкретные лекарства можно будет приобрести по уже выписанным долгосрочным рецептам.

В целом в новом списке — 2105 медикаментов, на семь десятков больше, чем сейчас. Список компенсируемых лекарств обновляют четыре раза в год.