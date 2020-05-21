Вступают в силу небольшие поблажки для аптек и торговых центров

Представитель правительства Гедрюс Сурплис пояснил, что несмотря на то, что со следующей недели не будет знакового ослабления карантина, тем не менее, с сегодняшнего дня вступают в силу некоторые небольшие поблажки.

Так, с сегодняшнего дня в аптеках и торговых точках не будет больше ограничений на покупку средств защиты.

По словам, Гедрюса Сурплиса, Литва уже закупила достаточное количество и масок, и перчаток — их должно хватить всем. Помимо этого, снимается ограничение для торговых центров по поводу работы касс.

До сего момента можно было обслуживать покупателей в каждой второй кассе, теперь работать смогут все кассы торговых центров.

Защитная перегородка высотой не менее 140 см по-прежнему обязательна. Гедрюс Сурплис также напомнить, что обязательное ношение защитных масок в магазине — никто не отменял.