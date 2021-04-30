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Вступают в силу поправки к правилам розничной торговли животными

Автор Анжелика Орлёнок 19
Вступают в силу поправки к правилам розничной торговли животными

С 1 мая, то есть уже с завтрашнего дня, вступают в силу поправки к правилам розничной торговли животными.

Теперь каждый продавец должен будет предоставлять развернутую информацию о продаваемом животном.

Это коснется как домашних питомцев — котов, собак, хорьков, так и крупных домашних животных – коров, коз и т. д.

С мая каждый продавец должен будет указывать регистрационный номер, выданный ветеринарной службой, номер чипа (если такой имеется), точный возраст и происхождение животного.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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