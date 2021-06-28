Вступил в силу обновленный список стран, «затронутых COVID-19». Тринадцать европейских стран и ряд островов удалены из списка пострадавших от вируса.

По прибытии из них в Литву не потребуется тестирование и изоляция. Из списка исключены Германия, Люксембург, Хорватия, Эстония, Австрия, Болгария, Исландия, Польша, Мальта, Румыния, Словакия, Финляндия, Венгрия, а также острова Тасос, Крит, Корфу, Кефалония, Родос, Санторини, Закинф, Майорка.

Эти страны и острова на карте заболеваемости теперь включены в так называемую зеленую зону. При этом Нидерланды и Швеция из красной и серой зон перебрались в желтую. А вот Испания (в том числе Тенерифе и Гран-Канария, за исключением Майорки) из желтой попала в красную и серую зоны. Напомним, что отрицательный тест на COVID-19 и 10-дневная изоляция обязательны для тех, кто приезжает из стран красной и серой зоны. При этом приезжающим из желтой зоны достаточно иметь лишь отрицательный тест на коронавирус.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.