Вступили в силу более строгие карантинные ограничения

Участие в семейных праздниках могут принимать не более 10 человек, а встречаться – не более двух семей.

В магазинах увеличены обязательные для одного покупателя площади.

На автостоянках у торговых центров, магазинов, рынков и прочих мест торговли может быть занято только каждое пятое парковочное место.

Старшеклассники переходят на полностью удаленное обучение, а в садики рекомендуется водить только тех детей, чьи родители не имеют возможности работать из дома.

При этом некоторые эксперты отмечают, что таких ограничений недостаточно.

О возможном введении более строгих мер упоминал ранее и будущий глава Минздрава Арунас Дулкис.

Новое правительство обещает в ближайшее время предоставить свой план по борьбе с пандемией.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.