С сегодняшнего дня вступили в силу новые карантинные послабления.

В частных и общественных местах в помещении можно собираться группами до 10 человек или двумя домашними хозяйствами. На открытом воздухе количество собравшихся не ограничивается. Ограничения не действуют, если вместе собираются люди, у которых есть «паспорт возможностей».

На открытом пространстве, если рядом нет других людей, а также в детских лагерях маски надевать не надо.

В местах предоставления услуг на одного клиента требуется выделять 10 кв. м площади. А в местах досуга – спортклубах, бассейнах, банях, на дискотеках и т.д. – 20 кв. м на одного клиента. Эти требования не действуют, если все клиенты приходят с «паспортом возможностей».

Заведения общепита работают с 7 до 24 часов, если посетители едят и пьют на улице. Внутри помещений с 7 до 24 ч. могут находиться только люди с «паспортом возможностей».

Напоминаем, что карантинные условия в Литве действуют до конца июня.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.