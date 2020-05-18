Вступили в силу новые послабления карантина
Май 18, 2020 09:10
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С сегодняшнего дня вступает в силу целый ряд послаблений карантина. Во всей стране открываются детские сады и кружки.
Смогут также принимать клиентов в своих помещениях кафе, бары и рестораны. Правда, их время работы на обслуживание посетителей в помещении пока ограничено — с 8 утра до 10 часов вечера.
Работу возобновляют и спортклубы, кабинеты одонтологов, косметические салоны, салоны татуировок и прочие.
Разрешены небольшие мероприятия на свежем воздухе. Начинают принимать посетителей познавательные тропы и обзорные площадки.
При этом все организаторы и участники перечисленных занятий обязаны соблюдать указания Минздрава и правила карантина.