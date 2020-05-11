Вступили в силу новые послабления карантина

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С сегодняшнего дня вступают в силу некоторые новые послабления карантина. В частности, возобновляется проведение практических занятий для будущих водителей на все категории прав. Кроме того, с сегодняшнего дня в Литву разрешено въезжать гражданам Польши, если их визит связан с работой, бизнесом или учебой. Им не нужно будет находиться 14 дней в изоляции, как требовалось правилами раньше. По странам Балтии граждане смогут беспрепятственно путешествовать с 15 мая.

С сегодняшнего дня начинает также курсировать больше междугородных поездов. Однако все ограничения для пассажиров остаются в силе. В частности, на станцию можно пройти только при наличии билета (в поездах билеты не продаются), а маски в поезде обязательны для всех.