Covid-19 Вакцинация Новости

Вторая прививка может быть перенесена на более позднее время

Автор Евгений Русаков 30

Вторая прививка, возможно, будет перенесена на более позднее время

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорит, что для того, чтобы привить первой дозой как можно большее количество людей, обсуждается идея о переносе второй дозы на более позднее время. По её словам, многие зарубежные страны уже применяют такой метод. В настоящий момент ещё не понятно, о каком интервале идёт речь, но если говорить о примере других стран, то он составляет 8 недель. Между тем, в настоящий момент привито более 17% населения Литвы.

Карантин в Греции будет отменён в мае

Далее – новость из солнечной Греции. С 14 мая там будет отменён обязательный карантин для туристов из других стран ЕС. Как сообщило греческое министерство туризма, приезжающие в страну путешественники должны будут подтвердить наличие либо прививки от COVID-19, либо отрицательного результата теста на коронавирус.

Поставки вакцины Johnson & Johnson в страны ЕС уже начались

А тем временем поставки вакцины Johnson & Johnson в страны ЕС уже начались. До конца июня в Евросоюз должно поступить около 55 млн доз этой вакцины. Напомним, что, в отличие от трёх других одобренных в ЕС вакцин, для достижения полной эффективности достаточно одной дозы препарата Johnson & Johnson.

По количеству заражённых COVID-19 лидируют США, Индия и Бразилия

Между тем, Индия поднялась на второе место в мире по общему числу заражённых коронавирусом – 13,5 млн человек. На первом месте находятся США более чем с 31 млн зарегистрированных случаев инфицирования, на третьем – Бразилия. Она немного уступает Индии. Необходимо отметить, что во вторую волну пандемии власти Индии отказались от общенационального локдауна по экономическим причинам.

В Германии возросло число случайных археологических находок

За время эпидемии коронавируса в Германии возросло число случайных археологических находок. Объясняется это тем, что люди стали больше работать в саду и чаще при этом «натыкаться на что-то». Кроме того, помощники по охране памятников из-за сокращённого рабочего дня стали больше времени уделять наблюдению за полями.

Больше новостей о вакцинации

Метки:

Актуальные новости

Сегодня - ровно год с начала первого карантина

Сегодня – ровно год с начала первого карантина

Автор RUSRADIO LT
Фильмы и сериалы на литературной основе

Фильмы и сериалы на литературной основе

Автор RUSRADIO LT
С сегодняшнего дня меняется расписание автобуса Нида - Смильтине

С сегодняшнего дня меняется расписание автобуса Нида – Смильтине

Автор Анжелика Орлёнок
Духи с запахом барсука

Гитарист Queen выпустил духи с запахом барсука

Автор Эвелина Никанорова

Как работает программа KORONA STOP LT, и почему важно ею пользоваться

Автор Анжелика Орлёнок
В Клайпеде отходы будут сортировать в разноцветные пакеты

В Клайпеде отходы будут сортировать в разноцветные пакеты

Автор RUSRADIO LT

Карта фамилий

Автор Эвелина Никанорова
Ханна

Ханна представила лиричный сингл «Весна»

Автор Эвелина Никанорова
Субсидии для желающих начать индивидуальную деятельность

Там, где объявлен карантин, самозанятые люди могут обращаться за пособием

Автор RUSRADIO LT