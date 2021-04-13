Вторая прививка может быть перенесена на более позднее время

Вторая прививка, возможно, будет перенесена на более позднее время

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните говорит, что для того, чтобы привить первой дозой как можно большее количество людей, обсуждается идея о переносе второй дозы на более позднее время. По её словам, многие зарубежные страны уже применяют такой метод. В настоящий момент ещё не понятно, о каком интервале идёт речь, но если говорить о примере других стран, то он составляет 8 недель. Между тем, в настоящий момент привито более 17% населения Литвы.

Карантин в Греции будет отменён в мае

Далее – новость из солнечной Греции. С 14 мая там будет отменён обязательный карантин для туристов из других стран ЕС. Как сообщило греческое министерство туризма, приезжающие в страну путешественники должны будут подтвердить наличие либо прививки от COVID-19, либо отрицательного результата теста на коронавирус.

Поставки вакцины Johnson & Johnson в страны ЕС уже начались

А тем временем поставки вакцины Johnson & Johnson в страны ЕС уже начались. До конца июня в Евросоюз должно поступить около 55 млн доз этой вакцины. Напомним, что, в отличие от трёх других одобренных в ЕС вакцин, для достижения полной эффективности достаточно одной дозы препарата Johnson & Johnson.

По количеству заражённых COVID-19 лидируют США, Индия и Бразилия

Между тем, Индия поднялась на второе место в мире по общему числу заражённых коронавирусом – 13,5 млн человек. На первом месте находятся США более чем с 31 млн зарегистрированных случаев инфицирования, на третьем – Бразилия. Она немного уступает Индии. Необходимо отметить, что во вторую волну пандемии власти Индии отказались от общенационального локдауна по экономическим причинам.

В Германии возросло число случайных археологических находок

За время эпидемии коронавируса в Германии возросло число случайных археологических находок. Объясняется это тем, что люди стали больше работать в саду и чаще при этом «натыкаться на что-то». Кроме того, помощники по охране памятников из-за сокращённого рабочего дня стали больше времени уделять наблюдению за полями.

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