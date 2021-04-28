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Вторую прививку препаратом Moderna часть каунасцев получит позже

Автор Евгений Русаков 10
Вторую прививку препаратом Moderna часть каунасцев получит позже

Производитель вакцины Moderna изменил порядок её поставки в Литву.

В связи с этим запланированную на 29 апреля вакцинацию жителей Каунаса второй дозой прививки придётся ненадолго отложить. Эта новость коснётся 3 тыс. человек – всем им будет отправлено короткое SMS-сообщение с указанием новой даты и времени. Между тем порядок вакцинации препаратами Vaxzevria и Pfizer-BioNTech в Каунасе не меняется.

Ожидается, что вакцинация препаратом Moderna будет отложена на 7 дней. После получения новых поставок процесс вакцинации будет немедленно возобновлён. Новая партия вакцин должна прибыть в Каунас в первых числах мая.

По словам координаторов процессов вакцинации, из-за непредвиденного дефицита прививок придётся отложить часть запланированных визитов жителей в центр вакцинации Каунасского ледового дворца. Между тем врачи заверяют, что перенос второй вакцинации не повлияет на эффективность вакцины.

Согласно последним данным, в настоящий момент привито более четверти всего населения Каунаса. Также необходимо отметить, что среди крупнейших городов страны Каунас является лидером по вакцинации представителей возрастной группы 65+ – около 65% пожилых жителей Каунаса уже получили прививку.

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