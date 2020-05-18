Введены квоты на проведение тестов на COVID-19
Май 18, 2020 14:06
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Минздрав вводит квоты на проведение тестов на COVID-19 в мобильных пунктах проверки. Они вступают в силу со среды. Количество дозволенных профилактических лабораторных анализов на коронавирус распределено по самоуправлениям.
В Вильнюсе в мобильных пунктах разрешено брать не более 450 тестов в сутки,
в Каунасе — до 350,
в Клайпеде — до 300,
в Шяуляй — до 200,
в Мариямполе — до 150,
в Паневежисе, Таураге, Тяльшяй, Алитусе — не более 130 тестов в сутки.
Квоты введены в связи с перегрузками лабораторий. Регистрация для сдачи анализов в мобильных пунктах, как и ранее, будет проходить по номеру горячей линии “1808”.