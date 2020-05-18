Listen to «Введены квоты на проведение тестов на COVID-19» on Spreaker.

Минздрав вводит квоты на проведение тестов на COVID-19 в мобильных пунктах проверки. Они вступают в силу со среды. Количество дозволенных профилактических лабораторных анализов на коронавирус распределено по самоуправлениям.

В Вильнюсе в мобильных пунктах разрешено брать не более 450 тестов в сутки,

в Каунасе — до 350,

в Клайпеде — до 300,

в Шяуляй — до 200,

в Мариямполе — до 150,

в Паневежисе, Таураге, Тяльшяй, Алитусе — не более 130 тестов в сутки.

Квоты введены в связи с перегрузками лабораторий. Регистрация для сдачи анализов в мобильных пунктах, как и ранее, будет проходить по номеру горячей линии “1808”.