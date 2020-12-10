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Введены льготы для тех, кто любит учиться

Автор RUSRADIO LT 12

Хорошая новость для студентов. Сейм узаконил льготу на подоходный налог для тех, кто получает не первое профессиональное или высшее образование.

Вернуть часть уплаченного подоходного налога такие студенты смогут уже со следующего года. Цель изменений – поощрять людей менять квалификацию или профессию.

Такой льготой смогут воспользоваться и студенты более старшего возраста. Вернуть часть подоходного налога можно будет за учебу не только в Литве, но и за рубежом.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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