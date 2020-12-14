Covid-19 Новости

Вводятся ограничения для магазинов – отменяются ограничения на парковках

Автор RUSRADIO LT 25
Вводятся ограничения для магазинов - отменяются ограничения на парковках

Со вступлением в силу более строгого карантина с 16 декабря на стоянках возле магазинов, торговых центров, рынков и других мест торговли больше не будет ограничиваться количество автомобилей. Такое решение было принято в воскресенье вечером.

Требование о том, что на парковках может быть занято не более 20% парковочных мест, было принято правительством, завершившим свою каденцию, с целью снизить поток людей в магазинах. 

С 16 декабря 2020 года до 31 января 2021 года ограничивается деятельность магазинов с товарами не первой необходимости.

Работать смогут только магазины, торгующие продуктами питания, ветеринарии, ортопедической техники, а также оптики и аптеки. Ограничения не распространяются на торговлю продуктами питания на рынках и в других общественных местах торговли, а также на торговлю через интернет, когда товары доставляются заказчикам или оставляются в пунктах выдачи. 

При этом  в магазинах, деятельность которых не запрещена, на каждого посетителя должно быть предусмотрено 10 кв. м торговой площади, одновременно можно обслуживать не более одного человека.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt

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