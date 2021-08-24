Выбор обуви для ребёнка. Что важно знать родителям?

С приближением осени всё больше родителей начинают задумываться о добротной обуви для своих детей. Однако при покупке необходимо учитывать не только красоту обуви. Важно не забывать и о других аспектах: качество, размер, дизайн, универсальность и пр. Важно знать и ещё несколько моментов: обувь старшего ребёнка не всегда подходит младшему, не стоит покупать детскую обувь на несколько сезонов, а ортопедическая обувь – это не всегда обувь лучшего качества.

Обувь с супинатором, ортопедическая обувь и ботинки «по наследству»

При покупке детской обуви родители чаще всего просят ботинки с супинатором. По словам кинезитерапевта Эймантаса Жеймиса, это может быть ошибкой, ведь желая своему ребёнку самого лучшего, они могут оказать ему медвежью услугу. Как говорит специалист, супинатор не обязателен для естественного развития стопы. Он также не рекомендует обувь с супинатором совсем маленьким детям, т.к. стопа формируется до 6-7 лет. О супинаторе стоит подумать, если у шестилетнего ребёнка опущенный свод стопы. Перед этим безусловно стоит проконсультироваться со специалистом. Большинство деформаций исправляется движением, определёнными упражнениями, стимуляцией стопы, а не супинаторами.

Также эксперт утверждает, что при отсутствии особых потребностей ортопедическая обувь не рекомендуется. Лучше позволить стопе расти и развиваться естественным образом. В частности это касается детей до 5 лет.

Ещё одна распространённая ошибка родителей – передавать обувь старших детей «по наследству». По словам Эймантаса Жеймиса, стопа у каждого ребенка разная. По этой причине каждому ребёнку следует покупать новую пару обуви. Желание родителей сэкономить абсолютно понятно, однако ущерб, нанесённый неподходящей обувью, может стоить болей в спине, коленях и бедрах во взрослой жизни. Обувь старших детей подходит только в том случае, если её совсем не носили.

Также важно понимать, что детская обувь не прослужит долго. Детские ноги растут в среднем каждые три месяца, поэтому не стоит покупать очень дорогую обувь. Зачастую более дешёвая обувь может выполнять ту же функцию.

Кожаная или синтетическая обувь?

У многих людей кожаная обувь ассоциируется с качеством. Однако она часто тяжелее обуви из синтетических волокон, а значит, – менее гибкая и удобная. Также многие родители думают, что в кожанной обуви ноги не промокнут. По словам продавцов обуви, лучше выбирать обувь из водонепроницаемых материалов, которые испаряют влагу и позволяют ноге дышать. На сегодняшний день текстильная промышленность настолько развита, что существуют искусственные волокна, по своим качествам превосходящие кожу.

Обувь на несколько сезонов и «взрослая» обувь



В целях экономии родители ищут обувь, которая подойдёт и для осени, и для весны. В этом случае ребёнок будет носить обувь, которая слишком велика осенью и слишком мала весной. Обувь ребёнку лучше покупать на один сезон, потому что его стопа растёт очень быстро. По словам экспертов, покупать обувь на несколько сезонов – это большая ошибка. При неправильно подобранном размере подошва часто скользит, нет должного сцепления и поддержки. Следовательно, такая обувь не выполняет свою основную функцию. Единственная часть обуви, которая может быть более свободной, – это область носка. Там должно быть пространство шириной с палец взрослого человека. В противном случае следует выбирать обувь правильного размера и менять её каждый сезон.

Также эксперты не рекомендуют выбирать взрослые варианты детской обуви – пляжные тапочки, маленькие туфли на высоком каблуке, ковбойские сапоги и пр. Большинство такой обуви не обладает нужными характеристиками для развития детской стопы и не соответствует пропорциям ребёнка. По словам продавцов, зачастую родители выбирают обувь для своих детей в соответствии с собственным вкусом. Однако лучше всего понаблюдать за эмоциями ребёнка после примерки обуви. Если во время ношения обуви ребёнок потряхивает ножкой – это не лучший выбор. Если шаги громкие и при ходьбе ботинки постукивают, возможно, они слишком тяжёлые. Также очень важно, как сам ребёнок чувствует себя в новой обуви, и достаточно ли она гибкая, чтобы адаптироваться к форме детской стопы, а не наоборот.

Так сколько пар обуви нужно ребёнку?

По словам экспертов, универсальной обуви на все случаи жизни не существует. Для активной деятельности нужна более жёсткая, фиксирующая каблук, обувь. Между тем для прогулок по городу или на природе требуется более гибкая, лёгкая, тонкая обувь. Ну а для специальных занятий, например, занятий танцами, следует выбирать гибкую обувь, которая лучше облегает ногу.

По словам физиотерапевта, у ребёнка должно быть 4-5 пар обуви, выполняющих разные функции и подходящих для разных сезонов. А значит, акцент должен быть сделан на более простой обуви, ориентированной на функциональность и практичность, а не на дорогой и модной.

Источник