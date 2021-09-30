Выбор зимних покрышек. Что важно знать?

С 1 по 10 ноября все владельцы автомобилей в Литве обязаны будут сменить летние покрышки на зимние. О том, почему о покрышках стоит подумать сейчас, мы уже рассказали. Однако что важно знать при выборе зимних покрышек? Какую резину выбрать? Какие преимущества и недостатки у шипованной резины, а какие – у обычных зимних покрышек без шипов? Об этом прямо сейчас.

Для начала разберём преимущества шипованной резины:

Среди безусловных плюсов шипованной резины – отличное сцепление на льду и снегу. Вследствие отличного сцепления – укороченный тормозной путь. С шипованными покрышками глубокий снег, а также обледенелые подъёмы и спуски не так уж и страшны.

Далее перейдём к недостаткам шипованных покрышек:

Езда на шипованной резине – это постоянный шум и гул этих самых шипов. Если зима выдалась бесснежная или мокрая (а такие в Литве бывают), то от шипованной резины много толку не будет. Сцепление с дорогой в такую зиму будет весьма неважным. При езде на шипованной резине водитель практически всё время будет чувствовать вибрацию руля. Шипованная резина хороша в первых два, максимум три, сезона. Потом шипы по чуть-чуть начинают вылетать, а толку от шипованной резины без шипов нет никакого.

Теперь, когда мы разобрали основные преимущества и недостатки шипованной резины, перейдём к преимуществам обычных зимних покрышек или как их ещё называют «липучки».

В первую очередь, стоит отметить хорошую работу в экстремальных морозах. Это абсолютно логично. В сильные морозы резина «дубеет», поэтому зимой важны именно мягкие покрышки, которые обеспечивают хорошее сцепление с дорожным покрытием. Обычные зимние покрышки обеспечивают лучшее сцепление с мокрым асфальтом. Напомним, что на мокром асфальте шипованная резина практически бесполезна. «Липучка» зимой – это отсутствие излишнего шума. В отличие от шипованной резины обычные зимние покрышки прослужат гораздо дольше. «Липучка» практически не портит дорогу. Шипованная резина этим похвалиться не может.

И наконец, перейдём к недостаткам обычных зимних покрышек. Они тоже имеются:

На дороге с ледяным и снежным покрытием обычная «липучка» не обеспечивает такого хорошего сцепления, какое обеспечит шипованная резина. Вследствие плохого сцепления тормозной путь значительно увеличивается, что зимой очень и очень неудобно. Если зимой вам часто приходится ездить по заснеженным дорогам, то обычная зимняя резина может сослужить очень плохую службу, и заехав в глубокий снег, выбираться, возможно, придётся долго.

Мы вкратце рассказали о преимуществах и недостатках шипованной и обычной зимней резины. Окончательный выбор в любом случае останется за вами. Не забывайте, что самое главное на дороге в любое время года – это безопасность всех участников дорожного движения.

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