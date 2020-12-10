Выезд из Беларуси будет временно приостановлен

Власти Белоруссии на фоне борьбы с распространением COVID-19 решили временно приостановить выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска.

Решение вступит в силу через 10 дней, говорится в сегодняшнем постановлении белорусского правительства.

Ограничения на выезд не распространяются на ряд категорий лиц, например, дипломатов, членов официальных делегаций, водителей-международников, членов судов, бригад поездов международного сообщения и т.д.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.