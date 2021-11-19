Выходные: фестивали, музеи и подготовка к Рождеству

«Парки Вильнюса» заняты заботой о птицах. Прошлой зимой в парках, скверах и дворах столицы представители «Парков Вильнюса» установили 20 больших кормушек. В этом году инициатива продолжается – появилось еще 10 новых кормушек. Они находятся в парках Пасаку, Сапиегу, Йоманто и других, а также на территории Павильненю, Науйининкай, Жирмуну и т.д. На крышах домиков-кормушек размещаются стенды с информацией о том, как правильно кормить птиц.