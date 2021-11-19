Выходные: фестивали, музеи и подготовка к Рождеству

В наступающие выходные дни можно познакомиться с японским кино, узнать историю визитной карточки, покормить птиц в парке или попросту заняться подготовкой к Рождеству. Подробности вы узнаете ниже.
Подходит к концу регистрация предпринимателей, которые хотели бы торговать в электронном Рождественском городке столицы. Заявки принимаются в разделе Registracija на странице kaledossostineje.lt.
Сегодня в кинотеатрах Литвы начинается фестиваль японского кино который продлится неделю. Во время фестиваля можно будет посмотреть классические фильмы Японии. Все сеансы бесплатные.
В столичной Галерее «Арка» продолжается Международная биеннале текстильных миниатюр. В этот раз она посвящена визитной карточке. Исследуются история, дизайн, этапы развития этого маленького «личного бренда». На выставке представлены работы авторов из Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Польши, Чехии, Словакии, Нидерландов, Австрии, Бельгии, Франции, Испании, Венгрии, Румынии, Хорватии, Италии, России, Тайваня, Японии, США, Мексики, Бразилии и Аргентины.
«Парки Вильнюса» заняты заботой о птицах. Прошлой зимой в парках, скверах и дворах столицы представители «Парков Вильнюса» установили 20 больших кормушек. В этом году инициатива продолжается – появилось еще 10 новых кормушек. Они находятся в парках Пасаку, Сапиегу, Йоманто и других, а также на территории Павильненю, Науйининкай, Жирмуну и т.д. На крышах домиков-кормушек размещаются стенды с информацией о том, как правильно кормить птиц.
Возле столичного торгового центра PANORAMA появилась светящаяся рождественская инсталляция. Многие другие крупные торговые центры уже нарядили к Рождеству праздничные елки.
В Вильнюсе открылся традиционный конкурс «Создаю рождественское настроение». Столичное самоуправление призывает предпринимателей, компании, организации, объединения, частных лиц подключиться к созданию праздничного настроения к Рождеству. Для этого надо украшать витрины, окна, двери или фасады магазинов, кафе, ресторанов, офисов, а также скверы, улицы, дворы и т.д. Регистрация на конкурс продлится до 11 декабря на странице kaledossostineje.lt/konkurso-registracija. Фотографии объектов можно также высылать по адресу: registracija@kaledossostineje.lt. Победители конкурса будут объявлены 21 декабря.
В Русском драматическом театре Литвы открывается «Детский книжный клуб». Первая встреча клуба состоится на Малой сцене театра уже в это воскресенье, 21 ноября, в 13.00. Театр приглашает детей 11–12 лет, читающих книги на русском языке.
Частные музеи Литвы теперь можно найти в виртуальном каталоге privatusmuziejai.lt. В нем собрана информация о необычных музеях, которые находятся в разных местах страны. В столичный раздел каталога попали, например, музеи янтаря, иллюзий, игрушек, культурного наследия страны, а также музей под открытым небом Duonos kelias («Путь хлеба»).
В Дембаве все еще можно полюбоваться светящимся лабиринтом из резных «бумажных гравюр» с природными мотивами. «Стены» 50-метрового резного лабиринта пару месяцев создавали более 30 участников проекта. Экспозиция будет работать до 5 декабря. Посетить ее можно по предварительной регистрации на странице Культурного центра Людине Паневежского района.
Канал EURONEWS представил ТОП-10 самых интересных Рождественских ярмарок. Вильнюс, который прославился своими необычными красавицами-елками, тоже попал в этот список. Кроме столицы Литвы в нем есть Познань, Мадейра, Прага, Манчестер, Малага, Кельн, Тренто, Страсбург и Тбилиси.