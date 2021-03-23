Выявлен опасный штамм коронавируса, возможно ужесточение режима карантина

В Литве выявлено два случая заражения африканским штаммом коронавируса, еще несколько тестов вызывают подозрения. Поэтому возможно ужесточение режима карантина. Об этом заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

Данная мутация вируса считается более опасной. Ее приход может повлиять и на процесс вакцинации. Как и распространяющийся британский штамм.

Кроме того, увеличился и суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом – их установлено более 850. Скончались 12 человек. Положительные тесты составили почти 7%. А двухнедельный показатель заболеваемости увеличился до 260 случаев.

Правительство будет решать, какими будут условия режима карантина во время приближающейся Пасхи. По словам премьера, планировать большие собрания родных и близких – не стоит.

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Премьер Ингрида Шимоните призывает всех жителей страны при появлении малейших симптомов заболевания сдавать тест на ковид.

А специалисты отмечают, что самые эффективные средства от распространения новых штаммов коронавируса – беречь себя и близких, а также вакцинироваться.

По их словам, даже если имеющиеся препараты окажутся менее эффективными против мутаций, защитная реакция зависит от особенностей организма каждого человека.

По мнению некоторых экспертов, к середине апреля в стране показатель суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом может подняться до тысячи. Но это в целом был бы вполне нормальный вариант, с учетом всех наблюдаемых тенденций.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.