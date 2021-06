Выйдет документальный сериал о работе парков развлечений Disney

Документальный сериал Behind the Attraction из десяти серий появится на Disney+ уже 16 июля.

В Behind the Attraction расскажут о создании самых знаменитых аттракционов в парках развлечений Disney — в частности, зрители узнают больше об истории американской горки Space Mountain. Идея этого аттракциона появилась еще в 1959 году, но открыть его смогли только в 1975: в документалке объяснят, почему на воплощение этой идеи в жизнь потребовалось более 15 лет. В сериале раскроют и детали создания более новых аттракционов — например, вдохновленной франшизой «Звездные войны» тематической зоны Star Wars: Galaxy’s Edge, которая открылась в парках Disney в Калифорнии и Флориде в 2019 году.

В документальный сериал войдет редкое архивное интервью с самим Уолтом Диснеем. Также в Behind the Attraction появится президент Walt Disney Imagineering Боб Вайс — подконтрольное ему подразделение The Walt Disney Company отвечает за создание, дизайн и строительство тематических парков и аттракционов Disney по всему миру.

