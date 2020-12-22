Выплаты по присмотру за детьми будут получать оба родителя

Выплаты по болезни за присмотр за детьми, скорее всего, смогут получать оба родителя, заявила министр образования Юргита Шюгждинене.

По ее словам, если в семье растут двое, трое, или еще больше детей, и все они находятся дома, одному из родителей сложно за всеми присматривать, особенно когда проводится удаленное обучение.

С января выплаты предусмотрены и за оставшихся дома детсадовцев. Напомним, что сейчас они полагаются только родителям детей из начальных классов.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.