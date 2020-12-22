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Выплаты по присмотру за детьми будут получать оба родителя

Автор RUSRADIO LT 10

Выплаты по болезни за присмотр за детьми, скорее всего, смогут получать оба родителя, заявила министр образования Юргита Шюгждинене.

По ее словам, если в семье растут двое, трое, или еще больше детей, и все они находятся дома, одному из родителей сложно за всеми присматривать, особенно когда проводится удаленное обучение.

С января выплаты предусмотрены и за оставшихся дома детсадовцев. Напомним, что сейчас они полагаются только родителям детей из начальных классов. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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Фото: Global Look Press/Igor Petyx/Keystone Press Agency

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